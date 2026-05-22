La Fundación Leonardo Torres Quevedo premia a la APS tras más de tres décadas de colaboración con la UC en investigación

La rectora de la UC, Conchi López, entrega el Premio a la Colaboración Empresarial al presidente de la APS, César Díaz. - UC

SANTANDER 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Leonardo Torres Quevedo (FLTQ) ha entregado este viernes a la Autoridad Portuaria de Santander (APS) el XXIV Premio a la Colaboración Empresarial, en reconocimiento a una trayectoria de más de tres décadas de colaboración con la Universidad de Cantabria (UC) en investigación, formación y transferencia de conocimiento.

El galardón ha sido concedido por unanimidad por el jurado de la edición de 2025, que ha puesto en valor la relación entre ambas instituciones, que se ha materializado en proyectos de investigación aplicada, iniciativas docentes y actuaciones vinculadas a la transferencia de conocimiento, con impacto en ámbitos científicos, tecnológicos, económicos y ambientales.

El acto de entrega, celebrado este viernes en la sala Guillermo Gómez Laá del campus de Las Llamas, ha estado presidido por la rectora de la UC y presidenta de la FLTQ, Conchi López, acompañada por la directora-gerente de la fundación, Carmela Civit; y el presidente de la APS, César Díaz.

Asimismo, ha contado con la intervención del profesor César Otero, que presentó la candidatura de la APS a este Premio, promovida por el Grupo de Investigación Expresión Gráfica de la Ingeniería y el Diseño Asistido por Ordenador (EGI-CAD).

Otero ha destacado la "continuidad y amplitud" de la relación entre ambas entidades, subrayando que la APS mantiene colaboraciones con hasta trece departamentos y unidades de la UC, lo que convierte esta alianza "en una de las más extensas y consolidadas del entorno universitario regional", ha dicho.

Por su parte, el presidente de la APS ha agradecido el reconocimiento y ha destacado, igualmente, la cooperación sostenida entre universidad y sector productivo.

Díaz ha puesto en valor que esta colaboración ha permitido "crear conocimiento y trasladarlo al ámbito portuario para generar valor añadido", además de favorecer la formación práctica de estudiantes y el desarrollo de proyectos conjuntos en áreas como la sostenibilidad, la digitalización o la logística portuaria.

Mientras que la rectora de la UC, que ha entregado el galardón y el diploma acreditativo al presidente del Puerto, ha señalado que el premio reconoce "una trayectoria de co-creación y transferencia de conocimiento" entre dos instituciones "estratégicas" para Cantabria.

Ha subrayado que la colaboración entre universidad y el entorno productivo contribuye también a generar nuevo conocimiento científico y soluciones aplicadas a retos reales.

46 PROYECTOS

La candidatura premiada recoge que desde comienzos de la década de 1990 la APS ha desarrollado 46 proyectos de colaboración, consultoría y asesoría con 13 departamentos, institutos y unidades de la UC, con una contratación acumulada superior a los dos millones de euros.

Entre los trabajos destacados por el grupo EGI-CAD en su candidatura, figuran desarrollos relacionados con la digitalización y modelización de infraestructuras portuarias, como el gemelo virtual del Puerto de Santander, el desarrollo de un entorno común de datos BIM o herramientas de análisis vinculadas a proyectos constructivos portuarios.

La propuesta también recoge la participación de personal investigador y alumnado en prácticas en estas iniciativas, así como la realización de tesis doctorales y trabajos fin de máster asociados a los proyectos conjuntos.

El respaldo a la candidatura incluyó, además, cartas de apoyo de distintos grupos de investigación, institutos y responsables académicos de la UC.

Entre ellos, el Grupo de Fundamentos de Análisis Económico que señaló los estudios sobre impacto económico portuario desarrollados desde 1994, con una financiación superior a 656.000 euros y resultados aplicados tanto a la investigación como a la docencia universitaria.

Por su parte, el Instituto de Hidráulica Ambiental (IHCantabria) incluyó las colaboraciones relacionadas con la gestión de aguas litorales, estudios hidrodinámicos, sostenibilidad ambiental y proyectos vinculados a tecnologías digitales y producción de hidrógeno renovable.

Entre las actuaciones citadas, figuran aplicaciones de monitorización de la calidad del agua portuaria y herramientas digitales orientadas al patrimonio submarino y al turismo azul sostenible.

El grupo GICITECH, del área de Ciencias y Técnicas Historiográficas, sumó a la candidatura los convenios de prácticas establecidos desde 1997 para alumnado de Archivística y Biblioteconomía, así como distintos trabajos de investigación desarrollados a partir de los fondos documentales del Puerto de Santander.

Desde el Departamento de Transportes y Tecnología de Proyectos y Procesos se subrayó la colaboración docente y el apoyo a congresos científicos y actividades académicas relacionadas con la ingeniería del transporte y la logística.

Finalmente, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos destacó la participación de profesionales de la APS en clases magistrales, visitas académicas y trabajos fin de grado y máster vinculados a infraestructuras portuarias.