La Fundación Marqués de Valdecilla gana el I Premio San Rafael al Mérito Sanitario

SANTANDER, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Marqués de Valdecilla ha obtenido el I Premio San Rafael al Mérito Sanitario convocado por el Parlamento de Cantabria y la Universidad de Cantabria (UC) con el fin de reconocer, visibilizar y destacar la trayectoria de aquellas personas o entidades cuya aportación al entorno sanitario de la región haya sido excepcional.

El galardón, que se entregará el 27 de noviembre en un acto público, consiste en la entrega de un diploma y un premio en metálico de 2.000 euros.

De las once candidaturas presentadas, la asociación AMUCCAN y el Colegio de Farmacéuticos de Cantabria han quedado exaequo en el segundo puesto, según la valoración del jurado formado por especialistas de reconocido prestigio en el ámbito sanitario, designados por la UC y el Parlamento.

El jurado, compuesto por Marcos López Hoyos, jefe del Servicio de Inmunología del HUMV y director científico en IDIVAL; Yolanda Jubete, jefa del Servicio de Ginecología del HUMV; Carmen Sarabia, decana de la Facultad de Enfermería; Marián Ros, Profesora de investigación del CSIC en el IBBTEC; y Samuel Cos Corral, decano de la Facultad de Medicina ha otorgado a la Fundación Marqués de Valdecilla, le han otorgado 436 puntos sobre un máximo de 500.

Según establecen las bases del premio, se reconoce a personas o entidades que hayan contribuido al desarrollo y la mejora del ámbito sanitario en Cantabria se valoran todas aquellas labores relacionadas con la salud y el bienestar.

El premio contempla los aspectos de investigador, docente, profesional, humano o ético, y tiene en cuenta la relevancia, impacto o repercusiones de las labores o tareas realizadas dentro del mundo sanitario de la comunidad autónoma.

Tanto el Parlamento como la UC destacan su satisfacción por el elevado número de candidaturas que se han presentado a la primera convocatoria que forma parte del convenio de colaboración que mantienen ambas instituciones y agradecen a los cinco miembros del jurado su esfuerzo por participar en el estreno de este premio.

Con el Premio San Rafael, el Parlamento y la UC quieren reconocer, visibilizar y destacar la trayectoria de aquellas personas o entidades cuya aportación al entorno sanitario de Cantabria haya sido excepcional.

El nombre del premio hace referencia al papel asistencial y sanitario que desempeñó el hospital de San Rafael (actual sede del Parlamento de Cantabria) cuyas puertas estuvieron abiertas entre 1791 y 1929, año en el que comienza su actividad la Casa de Salud Valdecilla.