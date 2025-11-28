La Fundación Marqués de Valdecilla recibe el I Premio San Rafael al Mérito Sanitario del Parlamento

El gerente de la FMV recibe el premio de manos de la presidenta del Parlamento de Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Marqués de Valdecilla (FMV) ha recibido este jueves el I Premio San Rafael al Mérito Sanitario del Parlamento de Cantabria y la Universidad de Cantabria (UC), que reconoce su aportación "excepcional" al entorno sanitario de la comunidad autónoma durante toda su trayectoria.

En el acto institucional, celebrado en el patio central del Parlamento de Cantabria, ha estado presente el presidente del Patronato de la FMV, César Pascual. También, la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta, que ha dado la bienvenida institucional, y el vicerrector de Estudiantes, Empleabilidad y Emprendimiento de la UC, Iñigo Casafont, quien se ha encargado de la lectura oficial del acta de concesión del I Premio San Rafael.

A continuación, la presidenta del Parlamento de Cantabria y el vicerrector han hecho entrega del Premio San Rafael al gerente de la Fundación Marqués de Valdecilla, José Francisco Díaz, quien ha puesto en valor el importante y discreto trabajo de la institución que dirige, de la que ha asegurado que ha sido "motor de cambios trascendentales" en el sistema sanitario cántabro durante sus casi cien años de vida.

"Este premio visibiliza el trabajo intenso y trascendental" que realizan las diferentes unidades de la FMV desde su creación, siendo "testigo del desarrollo y la evolución de nuestra Comunidad y adaptándose a las necesidades de los cántabros, a la situación histórica y a los requerimientos que la sociedad le ha trasmitido", ha dicho.

"Los ciudadanos de Cantabria se merecen tener la mejor asistencia sanitaria y la mejor salud y la Fundación Marqués de Valdecilla seguirá estando para contribuir a ello y cumplir su misión", ha apostillado.

Díaz ha realizado un recorrido histórico de la FMV, cuya creación, en 1928, aletó el marqués de Valdecilla, Ramón Pelayo de la Torriente, y la de la Casa Salud Valdecilla, un año después, con el objetivo de dotar a Cantabria de un hospital de nueva generación en sustitución del antiguo de San Rafael, sede en la actualidad del Parlamento de Cantabria.

También ha destacado el trabajo de las diferentes unidades de la FMV como los Servicios Generales, el Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria, el Observatorio de Salud Pública de Cantabria y el Servicio Tutelar.

Los miembros del jurado han valorado que la FMV es merecedora del I Premio San Rafael por, entre otros méritos, "haber apoyado siempre la elaboración de estrategias sanitarias asociadas a Valdecilla, así como fomentando la creación de proyectos y entidades que luego se han independizado".

"La Fundación Marqués de Valdecilla ha demostrado, en sus casi cien años, un espíritu innovador en Cantabria en el ámbito sanitario, tanto en salud como en docencia, así como en investigación y en una labor social", señala. En la valoración, se ha tenido en cuenta la trayectoria de la entidad, la relevancia, impacto o repercusiones de las labores o tareas realizadas dentro del mundo sanitario de Cantabria, así como el legado profesional y humano.

Con este galardón, el Parlamento de Cantabria y la UC pretenden reconocer, visibilizar y destacar la trayectoria de aquellas personas o entidades cuya aportación al entorno sanitario de Cantabria haya sido excepcional.

El nombre del premio rinde homenaje al antiguo Hospital de San Rafael, actual sede del Parlamento de Cantabria, cuyas puertas estuvieron abiertas entre 1791 y 1929, año en el que comienza su actividad la Casa de Salud Valdecilla.

UNA INSTITUCIÓN HISTÓRICA EN CANTABRIA

La historia de la FMV puede resumirse en tres etapas. La primera, como Fundación Casa de Salud Valdecilla; la segunda, como Fundación Pública de Servicios Hospitalarios y Asistenciales Marqués de Valdecilla en 1969. Y, la tercera etapa, en el año 1998, cuando pasa a denominarse Fundación Marqués de Valdecilla dependiente desde entonces de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria.

Las actividades que desarrolla la FMV en la actualidad son las propias de sus unidades de gestión: El Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria (BSTC), el Servicio Tutelar y el Observatorio de Salud Pública de Cantabria (OSPC). Un total de 97 trabajadores están repartidos en las diferentes unidades, lo que permite una distribución eficiente de las tareas y responsabilidades.

También lleva a cabo actividades de carácter cultural, con orientación sanitaria y social.