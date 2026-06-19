La Fundación Santa María de Toraya saca a la luz unos murales ocultos en la sacristía de la ermita de San Pedruco de Ajo - AYUNTAMIENTO DE BAREYO

BAREYO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Santa María de Toraya ha sacado a la luz unos murales ocultos durante siglos en la sacristía de la ermita de San Pedruco de Ajo, en el transcurso de los trabajos de restauración.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Bareyo ha subrayado que este descubrimiento es "de gran valor patrimonial", puesto que supone recuperar una parte hasta ahora desconocida de la historia del municipio.

El Consistorio ha valorado "muy positivamente" este hallazgo, que ha sido posible gracias al trabajo de la Fundación Santa María de Toraya y a la colaboración entre las tres instituciones implicadas: la propia Fundación, el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Bareyo.

Y es que, las tres entidades han suscrito un convenio de colaboración que permite financiar las actuaciones necesarias para la recuperación, restauración y conservación de estos murales, garantizando los recursos económicos necesarios para desarrollar una intervención que permitirá poner en valor este importante patrimonio histórico y religioso.

"Para Bareyo este hallazgo es una noticia muy especial. Estamos hablando de unos murales que han permanecido ocultos durante siglos en la ermita de San Pedruco, en Ajo, y que ahora salen a la luz gracias al trabajo riguroso de la Fundación Santa María de Toraya y al compromiso conjunto de las instituciones implicadas", ha apostillado el Ayuntamiento.

Ha opinado que es "emocionante" ver cómo poco a poco se van redescubriendo parte de la historia y el patrimonio del municipio, algo que, a su juicio, refuerza su identidad como pueblo y les proyecta hacia el exterior.

El Ayuntamiento de Bareyo ha afirmado que la recuperación de estos murales supone una oportunidad para impulsar la riqueza cultural de Bareyo y generar nuevas posibilidades vinculadas al turismo patrimonial.

"Cuidar lo nuestro no solo es una obligación, también es una oportunidad. Este tipo de actuaciones ponen a Bareyo en el mapa cultural y patrimonial de Cantabria y pueden contribuir a generar actividad económica, favoreciendo la llegada de visitantes y reforzando sectores como la hostelería, el comercio y los servicios locales", ha insistido.

Finalmente, el Consistorio ha informado de que los trabajos de restauración avanzan según la planificación prevista y la previsión es que puedan estar finalizados antes de que termine el año, momento en el que se podrán valorar las mejores condiciones para la conservación y difusión de este nuevo recurso patrimonial.