La Fundación Santander Creativa abre la convocatoria de subvenciones para el sector cultural

Mónica Mura - MANU SUÁREZ

SANTANDER 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Santander Creativa (FSC) abre desde este lunes, 8 de junio, hasta el día 29 a las 14.00 horas, el plazo de convocatoria de subvenciones para actividades y proyectos culturales desarrollados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026.

Las solicitudes podrán presentarse en su sede o en el correo subvenciones@santandercreativa.com y serán evaluadas por una comisión formada por su directora, Almudena Díaz, y los miembros del Comité Asesor de la institución, integrado por profesionales de la cultura.

El importe total de la convocatoria asciende este año a 522.000 euros, aproximadamente un 10 por ciento más que la cuantía total de la convocatoria de 2025, ha informado la FSC en un comunicado.

Dicha cuantía se repartirá entre las dos modalidades que recoge este programa de ayudas: la A o Cultura Trayectoria, dirigida a proyectos que ya cuentan con una o más ediciones celebradas, repartirá 400.000 euros; mientras que la B o Cultura Emprende, pensada para iniciativas de nueva creación, contará con 122.000 euros.

No se han producido cambios en el límite de las cantidades a conceder. De esta forma, la cantidad máxima que se puede obtener por proyecto en el caso de la modalidad A es de 50.000 euros y en la modalidad B de 15.000 euros.

Según recoge el texto de la convocatoria, estas subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación. También de acuerdo a los principios de eficacia en sus objetivos, de eficiencia en su gestión y en la asignación y utilización de los recursos públicos.

Toda la documentación necesaria se puede consultar y descargar en la página web de la entidad www.santandercreativa.com

A través de esta convocatoria, la FSC financió en 2025 un total de 26 proyectos diseñados por profesionales del sector: 18 en la modalidad de Cultura Trayectoria y ocho en Cultura Emprende.