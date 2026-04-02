El funeral por López Marcano se celebrará el lunes en la iglesia de La Asunción de Torrelavega

Archivo - Francisco Javier López Marcano - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El funeral por el histórico miembro del Partido Regionalista de Cantabria, Javier López Marcano, que ha fallecido este jueves a los 71 años de un infarto, se celebrará el próximo lunes, 6 de abril, a las 13.00 horas en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, en Torrelavega.

La Iglesia Católica determina que no se pueden celebrar misas funerales durante el Triduo Pascual (Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo) ni el Domingo de Pascua, por lo que se celebrará el lunes.

Precisamente desde esa fecha, el Ayuntamiento de Torrelavega, del que fue alcalde --cargo que actualmente ejerce su hijo, Javier López Estrada-- ha decretado tres día de luto oficial durante los cuales las banderas ondearán a media asta y se suspenderán los actos oficiales.

La familia del que fuera vicepresidente segundo del Parlamento de Cantabria en la actualidad, y exalcalde de Torrelavega y exconsejero de áreas como Industria, Turismo o Cultura, recibirá en el tanatorio de Hermanos Nereo en Torrelavega este jueves de 16.30 a 20.00 horas y mañana viernes de 10.00 a 19.00 horas.

Francisco Javier López Marcano nació en Torrelavega el 26 de enero de 1955. Licenciado en Filosofía y Letras, rama Hispánicas, por la Universidad de Valladolid, fue profesor de latín en el IES Marqués de Santillana, en Torrelavega, profesión que ejerció en distintos periodos hasta su jubilación.

Procedente de ADIC, se incorporó al Partido Regionalista de Cantabria en 1987, organización en la que ocupaba en la actualidad el cargo de Vicesecretario General de Política Institucional.

Su trayectoria institucional comenzó en el Ayuntamiento de Torrelavega, donde entre 1987 y 1989 asumió responsabilidades en el área de Seguridad Ciudadana. Posteriormente, entre 1989 y 1991, fue concejal de Juventud, y en 1991 dirigió la Concejalía de Juventud y Deporte.

De forma simultánea, durante los años 1990 y 1991, desempeñó el cargo de director general de Deporte del Gobierno de Cantabria. En 1995 fue nombrado consejero de Cultura y Deporte, responsabilidad que ejerció hasta 1999, año en el que accedió a la Alcaldía de Torrelavega.

Durante ese periodo ejerció también como diputado regional, vicepresidente de la Federación de Municipios de Cantabria y presidente del Consorcio Feria de Muestras, funciones que mantuvo hasta 2003. Entre 2003 y 2011 fue consejero de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, etapa desde la que impulsó algunos de los proyectos más emblemáticos vinculados al desarrollo turístico, cultural y deportivo de la comunidad. Posteriormente, en 2011, asumió la Vicepresidencia Segunda de la Mesa del Parlamento de Cantabria en la octava legislatura, cargo que desempeñó hasta 2015, momento en el que retomó su docencia en el IES Marqués de Santillana. El 26 de enero de 2021 regresó nuevamente al Gobierno de Cantabria como consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, responsabilidad que mantuvo hasta julio de 2023.

En las elecciones autonómicas de mayo de ese mismo año resultó elegido diputado regional y fue designado vicepresidente segundo del Parlamento de Cantabria, función que ejercía en la actualidad.