Los ganaderos cántabros organizan este jueves otra tractorada en Santander contra el acuerdo de Mercosur

Foto de archivo de la tractorada en Santander el 9 de enero - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS

SANTANDER 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los ganaderos de Cantabria se volverán a movilizar este jueves 29, como ya hicieron el pasado 9 de enero, con una tractorada y una manifestación en Santander de rechazo al tratado con Mercosur, por la bajada de la calificación de la dermatosis nodular contagiosa, el control efectivo del lobo "ya" y contra los recortes en la Política Agraria Común (PAC).

Esta protesta se enmarca en el 'Súper Jueves del campo español', convocado por ASAJA, COAG y UPA en más de una treintena de ciudades de diversas comunidades autónomas.

La manifestación-tractorada, que está previsto se desarrolle de 12 a 15 horas, incluye en una concentración a pie en el Parlamento de Cantabria y una marcha hacia la Delegación del Gobierno.

El recorrido incluye La Marga, Jerónimo Sáinz de la Maza, la calle Alta, el Parlamento (con llegada prevista a las 12.30) y la Delegación del Gobierno, sobre 13.45 horas.

La movilización está convocada por todas las organizaciones agrarias del sector: UGAM-COAG, UPA Cantabria, ASAJA, AIGAS; por las cooperativas Agrocantabria y Valles Unidos del Asón y la de Comillas, así como por la Asociación Frisona de Cantabria y la Federación de Razas Cárnicas, que también respaldaron la realizada el 9 de enero, que reunió a centenares de ganaderos y unos 260 tractores.