Garamendi niega "ayudas políticas" para asegurar su continuidad al frente de la patronal

1113195.1.260.149.20260831134359 El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, durante la inauguración del 40º encuentro de Economía Digital y telecomunicaciones de la UIMP - Juanma Serrano - Europa Press

"No es cierto, no necesito", ha afirmado

SANTANDER, 31 Ago. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha negado ayudas políticas para facilitar su continuidad al frente de la patronal y que no haya tenido ningún rival que le dispute la presidencia de la organización. "No necesito", ha dicho.

"No sé quién dirá o no dirá, pero no es cierto", ha aseverado al ser cuestionado en Santander acerca de algunos rumores que apuntan a esas ayudas políticas.

Garamendi ha reivindicado que en CEOE "ni dependemos ni vamos a depender nunca de ningún partido". "Somos independientes", ha enfatizado.

De hecho, el presidente de la patronal ha señalado que en los años que lleva al frente de la patronal ha tenido problemas "con absolutamente todos los partidos por decir lo que toca en cada momento" algo que --ha asegurado-- va a seguir haciendo.

Garamendi ha reivindicado que la patronal trabaja "con sentido de Estado" y desde la "lealtad institucional" en un momento en que "parece que está todo en entredicho" y "la radicalidad está encima de a mesa".

"Yo creo que España lo que necesita es mucha mas tranquilidad y menos radicalidad que la que estamos viendo absolutamente todos los días", ha opinado, para asegurar que la patronal no va a participar en ello. "No nos van a encontrar ni en un sitio ni en otro", ha enfatizado.

LOS RETOS DEL CURSO POLÍTICO.

Sobre el nuevo curso político y los temas que hay sobre la mesa, como la normativa sobre transparencia salarial o la reforma del registro horario, cree que "va a ser difícil" que CEOE comparta las opiniones con la ministra de Trabajo, Yolanda Diaz.

Cree que hasta las elecciones se va a asistir desde el plano político a "anuncios diversos de todo tipo" pensando en los votos, pero ha garantizado que en la patronal "vamos a estar en lo que pensamos que es bueno para España, para sus empresas y para los trabajadores".

Garamendi ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación antes de intervenir en el 40 Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones que la Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica (Ametic), dentro de la programación de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

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