Gema Igual pide al PP volver a ser la candidata a la Alcaldía de Santander

SANTANDER, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, pedirá al PP volver a ser la candidata del partido a la reelección en las próximas elecciones municipales. "Quiero. Tengo la ilusión, tengo la fuerza, tengo el equipo y tengo el programa", ha afirmado.

Así de contundente se ha expresado este domingo en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha explicado que "le gustaría" volver a ser alcaldesa para poder culminar algunos proyectos prometidos que con la pandemia y la actual crisis "no va a dar tiempo" a acabar en esta legislatura.

Por todo ello, ha afirmado que "si su partido se lo permite", quiere volver a ser la candidata del partido a la Alcaldía de Santander.

CONGRESO DEL PP E HIPOTÉTICA VUELTA DE ÍÑIGO DE LA SERNA A LA POLÍTICA

Menos clara se ha mostrado al ser cuestionada por sus perspectivas de cara al Congreso Regional del PP, que aún no ha sido convocado pero que se espera celebrar próximamente, y en el que no ha querido desvelar sus conversaciones con el nuevo líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, ni si podría presentarse como candidata a la Presidencia de la formación en Cantabria.

"Siempre es el padre el que tiene que hablar del hijo, no el hijo del padre. Siempre es el presidente el que tiene que hablar de alguien y no ese alguien que está por debajo de lo que el presidente pueda pensar o no", ha respondido "a la gallega".

Igual ha expresado su "apoyo" a Feijóo, ha afirmado que "le merece todos los respetos" y se ha mostrado "convencida" de que éste "va a acertar en las decisiones que vaya a tomar" y en que éstas serán "consensuadas, medidas y preparadas". "Seguro que Cantabria va a tener el mejor rumbo posible con Feijóo", ha asegurado.

Sobre la posibilidad de que haya "cambios" en el liderazgo del PP de Cantabria, ha afirmado que "no depende de ella ni tiene conocimiento" de ello, sino que es algo que "depende" de Feijóo y de la actual presidenta del partido, María José Sáinz de Buruaga. "Debe ser entre ellos que hablen del futuro de Cantabria, conmigo que hablen del futuro de Santander", ha dicho.

Igual considera que "especular en este momento no viene nada bien" y cree que al frente del partido estará "la mejor persona" para lograr que el PP sea la "alternativa" al actual Gobierno PRC-PSOE porque, a su juicio, "Cantabria necesita un cambio".

Sobre la posibilidad de que haya más de una candidatura de cara a liderar el PP cántabro, la alcaldesa ha asegurado que "desconoce" quién tiene pensado presentarse.

En este sentido, cuestionada por la posibilidad de que el exalcalde de Santander y exministro de Fomento, Íñigo de la Serna, aproveche esa oportunidad para volver a la política, liderar el partido y ser el candidato del PP a la Presidencia de Cantabria, Igual ha explicado que su regreso se trata de una "decisión personal".

"Si él quiere y tiene las oportunidades...", ha apostillado la alcaldesa, que cree que De la Serna, "sería bueno para la política" porque es una persona "valiosa", "con capacidad y conocimiento", "con sentido de Estado" y que, a su juicio, "ha demostrado ser un buen alcalde y un buen ministro".

CONFÍA EN QUE FEIJÓO PUEDA DAR UN "VIRAJE" AL RUMBO DE ESPAÑA

En lo que sí ha expresado su confianza es en las posibilidades de Feijóo para llegar a ser presidente del Gobierno y cree que con él el PP puede ser una "alternativa" de Gobierno y dar un "viraje al rumbo" de España. Y es que, en su opinión, "a pocas personas les gusta lo que está pasando en España", independientemente de a quién voten.

Sobre la crisis vivida en el partido a nivel nacional, ha reconocido que "no le gustó lo que pasó" pero se ha felicitado de que "se hayan solventado" y ha abogado por "mirar hacia delante".

En ese sentido, ha afirmado que "confía en el futuro del PP" y ha señalado que ahora toda el partido "está con Feijóo". "Creo que en este momento todos debemos ser conscientes de que queda muy poco tiempo para generar confianza en los votantes" y para poder ser "alternativa" de Gobierno, por lo que ha considera que no debe haber "ni una fisura más" sino "todos los apoyos del mundo".

Además, en la entrevista, Gema Igual ha sido cuestionada acerca de la posibilidad de un gobierno PP-Vox en la próxima legislatura, una cuestión en la que no ha sido tajante en el 'no'.