El general Víctor Bados: "Trump es el Vinicius de nuestro equipo, aunque a veces marque goles en propia puerta"

El general Víctor Bados, director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, junto algunos de los asistentes al Foro Económico del Diario Montañés, del que este miércoles ha sido protagonista - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANTABRIA

SANTANDER, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, el general Víctor Bados, ha defendido que Europa "juega en el mismo equipo" que Estados Unidos y su presidente, Donald Trump, es "nuestro Vinicius".

"Es nuestro goleador. Lo que pasa es que a veces mete goles en propia puerta y nos mete patadas en las espinillas a los que jugamos con él. Pero jugamos en el mismo equipo, compartimos valores", ha afirmado este miércoles durante su intervención en el Foro Económico del Diario Montañés.

Entre otras muchas cuestiones, en su intervención se ha referido a la guerra en Ucrania, un conflicto que, a su juicio, ha dejado la doctrina militar de la OTAN "desfasada".

Además, cree que el problema para Ucrania no tiene por qué acabar con Vladimir Putin. "Yo no tengo claro que el que venga tras Putin vaya a respetar a Ucrania", ha afirmado.

Y es que el director del Instituto Español de Estudios Estratégicos cree que no se puede dar por seguro que el sucesor de Putin vaya a ser mejor que él.

Al respecto, ha advertido que "es la ideología lo que importa. No es Putin. Habrá otro Putin, igual que habrá otro Trump", ha añadido.

"EUROPA DEBE REARMARSE"

En su intervención, ha defendido que Europa debe "rearmarse". "Si tú quieres que alguien te respete, tenemos que estar armados", ha reivindicado.

Y es que, según ha dicho, "cuando no hay disuasión, hay conflicto". "Putin ha invadido Ucrania porque no ha funcionado la disuasión", ha señalado al respecto.

Además, ha advertido que a Putin no se le va a asustar con "capacidades convencionales" y, en este sentido, ha avisado de que "si Estados Unidos recoge su paraguas nuclear, tenemos un problema en Europa".

El general Bados considera que Europa tiene que buscar una "mayor autonomía estratégica", auque no cree que vaya a conseguir tener capacidad total de defensa sin depender de la OTAN.

"No lo creo, primero porque no hay tiempo. Yo no puedo ir a un supermercado a comprar kilo y medio de misiles. Las capacidades en guerra electrónica, información satelital, en tierra artificial, en drónica de drones, todo eso lleva años desarrollarlo", ha indicado.

Además, ha indicado que la UE "debe ser un pilar dentro de la OTAN" y cree que, en materia de defensa, se debe pisar el acelerador en ámbitos como la computación cuántica, la Inteligencia Artificial o el tema de redes.

Por otra parte, en su ponencia, titulada 'La nueva geoestrategia mundial. Efectos sobre la internacionalización de las empresas', ha advertido que el mundo está caminando hacia una desglobalización, una desoccidentalización, una desdemocratización, una desmultilateralización y una desdolarización.

Desde el punto de vista de los negocios, ha opinado que las empresas españolas deben mirar, sobre todo, a Hispanoamérica, aunque también ve oportunidades en China.

ACERCAMIENTO DE ESPAÑA A CHINA

Precisamente, cuestionado por el acercamiento de España a China y si ello debilita a la OTAN, el general Bados ha advertido que "no existe ningún documento" de la Alianza en el que señale a ese país como una "amenaza". "China no es enemiga de España, sino rival geopolítico de Estados Unidos", ha indicado.

En otro orden de cosas, y también a preguntas de los asistentes, ha dicho que no cree que Europa se esté islamizando, y que demonizar a un inmigrante por ser musulmán es "un error". Sí reconoce que se deben "acomodar" a las reglas y a las cultura de los países que lo acogen.