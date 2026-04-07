La Gimnástica de Torrelavega y el Sporting de Gijón firman un acuerdo para compartir metodología y buenas prácticas

SANTANDER 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real Sporting de Gijón y la Real Sociedad Gimnástica de Torrelavega han firmado un acuerdo mediante el que el primero compartirá la metodología de la Escuela de Fútbol de Mareo con técnicos y jugadores del club cántabro, con los que colaborará de forma regular en un intercambio de buenas prácticas que pretende enriquecer a las dos instituciones.

Este convenio de colaboración tendrá una vigencia de tres temporadas, hasta junio de 2029.

Representantes de la Gimnástica, encabezados por su presidente, Siro del Barrio, y miembros de la dirección deportiva liderada por Juan Arriola, han visitado la Escuela de Fútbol de Mareo para rubricar este acuerdo tras un periodo de conversaciones que han llevado a cabo los dos grupos de trabajo.

Desde el Sporting, les han recibido el presidente ejecutivo del club y el responsable de Relaciones Institucionales, José Riestra y Joaquín Alonso, respectivamente. También han estado en el encuentro Israel Villaseñor, Jaime Cuesta, Emilio Gutiérrez y René Centrón.

Las visitas a Mareo y Torrelavega serán parte fundamental de esta relación. Además, con ello el Sporting amplía su área de control de jugadores en una comunidad vecina.