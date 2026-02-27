El Gobierno abona "antes que nunca" el Fondo de Cooperación Municipal, 18,5 millones

Archivo - La Federación de Municipios aprueba por unanimidad seis iniciativas que piden más financiación para los ayuntamientos - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha abonado este viernes el Fondo de Cooperación Municipal correspondiente al año 2026, que mantiene la misma dotación que en 2025, es decir, 18,5 millones de euros, debido a la prórroga presupuestaria.

El Ejecutivo ha destacado en nota de prensa que este ingreso lo ha realizado "antes que nunca", un 27 de febrero, con lo que "cumple nuevamente" su compromiso de transferir en el primer trimestre del año unos recursos "esenciales para garantizar la estabilidad financiera de los ayuntamientos cántabros".

En este sentido, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha afirmado que esto es "el verdadero compromiso con el municipalismo: el que se demuestra con hechos día a día, mes a mes y año tras año", ha valorado.

Así, ha señalado que se trata de "una muestra más de la vocación municipalista" de su Gobierno, que considera a los ayuntamientos "aliados para avanzar en el proyecto de trasformación iniciado en Cantabria en esta legislatura".

Por otra parte, la jefa del Ejecutivo ha confiado en que en las próximas fechas pueda alcanzarse un acuerdo para aprobar los presupuestos autonómicos para 2026, lo que implicaría incrementar este fondo hasta los 19 millones de euros, "récord absoluto en nuestra comunidad", ha sostenido.

REPARTO

El Consejo de Gobierno aprobó el 29 de enero el reparto de este fondo que constituye un instrumento "esencial" de apoyo financiero directo a los ayuntamientos, garantizando recursos estables para el desempeño de las competencias locales, de acuerdo con lo previsto en la Ley Reguladora del Fondo de Cooperación Municipal de Cantabria.

La asignación económica se realiza conforme al sistema establecido en dicha ley, que combina una asignación fija para seis municipios --Santander, Torrelavega, Castro Urdiales, Camargo, Piélagos y Valle de Villaverde-- y una asignación variable basada en tramos poblacionales para el resto de entidades locales. Las cuantías se han calculado utilizando las cifras oficiales del padrón.

El reparto garantiza que todos los municipios cántabros cuenten con recursos para desarrollar servicios básicos, atender necesidades de su vecindario y mejorar la prestación de competencias propias, ha explicado el Ejecutivo.

En total, 102 ayuntamientos recibirán financiación directa, con importes que oscilan entre 74.092 euros y 1,4 millones de euros, según su población y las fórmulas previstas en la ley.

La propuesta de distribución fue presentada previamente al pleno de la Comisión de Administración Local, reunida el 21 de enero, cumpliendo así los trámites de información y coordinación institucional previstos en la normativa.

Este proceso garantiza que los ayuntamientos, a través de sus representantes en la comisión, puedan conocer y valorar la metodología aplicada en el reparto del fondo y confirmar que las asignaciones responden a criterios objetivos y transparentes definidos por la ley, ha concluido el Gobierno.