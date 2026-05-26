El Gobierno afirma que instalará un nuevo telesilla en Alto Campoo y que última futuras inversiones

Archivo - Estación de esquí de Alto Campoo.-ARCHIVO - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo ha afirmado que instalará un nuevo telesilla en la estación de esquí de Alto Campoo y que continuará con las actuaciones programadas dentro de su Plan Estratégico que prevé una inversión de más de 15 millones de euros para los próximos años, dos en este 2026.

Así lo ha manifestado este martes en un comunicado, en el que ha matizado que habrá un nuevo telesilla en la instalación de Cantur, en lugar de una telecabina, un día después de que el PRC de Reinosa denunciara que el Ejecutivo había renunciado a la construcción de la segunda.

Además, el PRC criticó "la falta de compromiso" con la comarca del director general de Turismo, José Luis López Bielva (PP), quien en marzo tuvo que abandonar la Alcaldía de la capital campurriana tras una moción de censura de los socialistas y regionalistas, estos últimos con los que gobernó en coalición.

Según ha detallado el propio director general, la instalación de un telesilla se debe a "una decisión técnica" que, "en modo alguno" va a afectar al resto de actuaciones previstas, y ha asegurado que Cantur está ultimando el Plan Estratégico 2026-2030 de Alto Campoo, que "definirá aquellas que marcarán el futuro de la instalación".

Se trata, ha señalado, de una hoja de ruta diseñada para "dar respuesta a los retos que enfrenta la estación y garantizar así su sostenibilidad y continuidad".

En este sentido, López Vielba ha incidido en que, durante la elaboración de este plan, los expertos han apostado por la construcción de un nuevo telesilla en lugar de una telecabina pensando únicamente en el "mejor futuro para la instalación", por lo que ha negado "tajantemente" la "falta de compromiso" del Gobierno regional con una dotación que es "símbolo de Cantabria y motor económico y social de la comarca".

La decisión, que el director general ha recalcado ya había sido adelantada por el consejero del área, Luis Martínez Abad, en varias entrevistas y comparecencias durante la pasada edición de Fitur, se basa en "recomendaciones exclusivamente técnicas", que "mejorarán el rendimiento de la instalación, la sostenibilidad y su eficiencia energética".

MAYOR Y FLUIDEZ

Al respecto, ha explicado que el nuevo telesilla permitirá movilizar idéntico número de personas, con menor coste energético y se pondrá utilizar durante la temporada estival "sin ningún problema".

Además, López Vielba ha justificado la decisión en que los fuertes vientos que azotan en la estación de esquí --en muchas ocasiones con rachas superiores a los 120 km/h y picos extremos de hasta 180 km/h--harían "inviable" su utilización por motivos de seguridad.

"Lo que es innegable es que, como instalación propia de una estación de esquí, el telesilla tiene innumerables ventajas frente a la telecabina, ya que es una instalación mucho más eficaz en la gestión del flujo de esquiadores", ha dicho.

Con todo, el directo general de Turismo ha sostenido que se trata de un dispositivo con mayor capacidad y fluidez que, en el fondo, "es lo que buscan los esquiadores, lo que permitirá ahorrar hasta cuatro minutos por viaje".

Por último, ha insistido en que la estación de esquí "es un motor de empleo, riqueza y oportunidades para los pueblos de la comarca campurriana" y ha puesto en valor que "de su sostenibilidad y capacidad de inversión dependen numerosos puestos directos e indirectos y, sobre todo, la economía de la comarca de Campoo".

Ha relatado que después del desmontaje de 'El Chivo' llegarán la reordenación de debutantes, el aparcamiento de autocaravanas de Brañavieja, el nuevo silo de sal, así como mejoras en las plataformas de salida y entrada para el acceso a la maquinaria.

"Da la sensación de que algunos grupos políticos en Campoo no saben de lo que hablan y que lo único que buscan es una excusa para justificar su injustificable apoyo a la moción de censura", ha afirmado López Vielba en referencia al PRC.