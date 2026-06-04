El Gobierno amplía al 13 de julio el plazo de información pública del PROT para favorecer la participación

Archivo - Paisaje rústico en el pueblo cántabro de Setién. - EUROPA PRESS/MARINA DE CUDEYO. - Archivo

SANTANDER 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) ha acordado este jueves ampliar en 22 días hábiles el periodo de información pública del Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT), es decir, hasta el 13 de julio, con el objetivo de favorecer la máxima participación de la ciudadanía, las administraciones públicas, los agentes sociales y económicos y el conjunto de la sociedad civil en la elaboración de este documento estratégico para el futuro de Cantabria.

La medida acordada, que será publicada en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el 8 de junio, supone extender en un 50 por ciento el periodo inicialmente previsto, de acuerdo con lo establecido en la normativa administrativa vigente, pues el trámite de información pública concluía inicialmente el 11 de junio, ha informado el Gobierno.

El consejero de Ordenación del Territorio, Roberto Media, ha destacado que esta ampliación busca facilitar la máxima participación posible y el consenso en la tramitación de un documento "histórico" para Cantabria, de modo que pueda enriquecerse con las aportaciones de ciudadanos, colectivos y administraciones antes de su aprobación definitiva.

"Después de más de dos décadas de bloqueo, Cantabria dispone por fin de un Plan Regional de Ordenación del Territorio en tramitación. Precisamente por la importancia que tendrá para el desarrollo de nuestra Comunidad durante las próximas décadas, queremos que ciudadanos, colectivos y administraciones dispongan de todo el tiempo posible para estudiarlo y participar en su mejora", ha afirmado.

En este sentido, el consejero ha insistido en la importancia de que el PROT sea "un instrumento construido entre todos" y ha subrayado que la incorporación de nuevas aportaciones contribuirá a "reforzar la calidad y solidez" del texto.

Media ha puesto en valor que ha sido el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga el que ha desbloqueado e impulsado la tramitación del Plan tras décadas sin avances efectivos en su aprobación. "Esperamos que nadie pueda decir que no ha tenido tiempo para presentar sus alegaciones. Que todo el mundo tenga claro que el PROT llegará al Parlamento en esta legislatura porque llevamos 25 años esperando a aprobar este documento y Cantabria no puede perder más tiempo", ha expresado.

Además, ha afirmado que el PROT constituye el principal instrumento de planificación territorial de Cantabria y establecerá las directrices que orientarán el desarrollo de la región en ámbitos como el crecimiento urbano, las infraestructuras, la actividad económica, la protección ambiental y la cohesión territorial.

Sobre su tramitación, Media ha explicado que, una vez finalizado el periodo de información pública, analizadas las alegaciones y obtenida la Declaración Ambiental Estratégica, el documento será aprobado provisionalmente por la CROTU y continuará su tramitación hasta su aprobación definitiva como Proyecto de Ley, que será remitido al Parlamento de Cantabria. "Llevamos 25 años esperando este documento estratégico y no podemos perder la oportunidad de aprobarlo con el máximo consenso posible", ha concluido.