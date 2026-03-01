El Gobierno amplía el radio de acción para reducir la población de jabalíes en Ribamontán al Mar

Archivo - Una piara de jabalíes.-ARCHIVO - JARC - Archivo

SANTANDER, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Rural va a ampliar el radio de acción de las actuaciones de los agentes de Medio Natural para reducir la población de jabalíes en los núcleos urbanos de Ribamontán al Mar y en las zonas denominadas de seguridad.

Así se lo ha trasladado la consejera del área, María Jesús Susinos, al alcalde, Francisco Asón, ante los "numerosos" daños que los animales están produciendo tanto en fincas privadas como en espacios públicos.

Según ha detallado el Gobierno en nota de prensa, la presencia de jabalíes es cada vez más habitual en carreteras autonómicas y locales de la zona, con el riesgo que conlleva para la circulación. Por ello, el Ayuntamiento ha solicitado a la Consejería la actuación de los agentes, que ya llevan unas semanas realizando aguardos en la zona.

Concretamente, desde comienzo de año, han abatido a 34 ejemplares sobre todo en la zona de Loredo, y todo ello, "a pesar de la oposición que se han encontrado en determinados grupos de vecinos, que hacen lo posible porque no puedan realizar su trabajo de manera adecuada", ha lamentado el Ejecutivo.

Ahora, Desarrollo Rural ha previsto ampliar el radio de acción a otras zonas del municipio, concretamente a la zona del monte Arna, en Somo, porque "ese tipo de fauna no debería estar en esas zonas: rodeadas de casas, de fincas de cultivo y de carreteras", ha dicho la consejera.

Se trata, ha señalado, "de un problema de seguridad y también de salud, al que tenemos que poner remedio", y ha explicado que uno de los mayores problemas que se encuentra en la zona para poder controlar la población de jabalíes es una finca privada, de gran extensión y que se encuentra abandonada.

Por ello, Susinos ha vuelto a pedir al alcalde que "haga lo posible para que el Ayuntamiento medie ante los propietarios de dicha finca privada, para que se lleven a cabo las necesarias labores de limpieza", puesto que es una zona donde los jabalíes "encaman y lo han convertido en su refugio, pues allí se encuentran seguros porque nadie puede acceder".

"Es su campamento base, y de ahí se dispersan por el municipio buscando comida y estando presentes en zonas en las que no deberían estar", ha insistido la titular de Desarrollo Rural.

Por su parte, el regidor, que anteriores ocasiones ya había trasladado su preocupación por la presencia de jabalíes en el municipio, ha agradecido a la Consejería "la rápida respuesta dada ante este problema que puede ocasionar algún disgusto". "Las medidas están funcionando bien y estamos muy contentos", ha remarcado.