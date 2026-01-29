El Gobierno aprueba el reparto del Fondo de Cooperación Municipal para 2026 que se mantiene en 18,5 millones

Archivo - Potes - VXL - Archivo

SANTANDER, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la distribución del Fondo de Cooperación Municipal para 2026, que mantiene una dotación de 18,5 millones de euros, debido a la prórroga presupuestaria, destinada a garantizar la estabilidad financiera de los ayuntamientos.

En total, los 102 ayuntamientos recibirán financiación directa, con importes que oscilan entre 74.092 euros y 1,4 millones, según su población y las fórmulas previstas en la ley.

Según ha informado el Ejecutivo en un comunicado, la asignación económica se realiza conforme al sistema establecido por ley, que combina una asignación fija para seis municipios --Santander, Torrelavega, Castro Urdiales, Camargo, Piélagos y Valle de Villaverde-- y una variable basada en tramos poblacionales para el resto de entidades locales. Las cuantías se han calculado utilizando las cifras oficiales del padrón publicadas en el Real Decreto 1117/2025, de 3 de diciembre.

Según el Gobierno, el reparto garantiza que todos los municipios cuenten con recursos para desarrollar servicios básicos, atender necesidades de su vecindario y mejorar la prestación de competencias propias.

La propuesta de distribución fue presentada previamente al pleno de la Comisión de Administración Local, reunida el 21 de enero de 2026, cumpliendo así los trámites de información y coordinación institucional previstos en la normativa. Este proceso garantiza que los ayuntamientos, a través de sus representantes en la comisión, puedan conocer y valorar la metodología aplicada en el reparto del fondo y confirmar que las asignaciones responden a criterios objetivos y transparentes definidos por la ley.

Por otra parte pero también en el ámbito de la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, se ha aprobado la contratación para la adquisición de equipos de comunicaciones y el soporte del sistema SIRDEE (Sistema de Radiocomunicaciones Digitales del Estado), destinado al Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA). El contrato, con un presupuesto de un millón de euros, garantiza la continuidad del sistema de comunicaciones crítico empleado para la gestión de emergencias en la comunidad autónoma.

El contrato incluye tanto el suministro de terminales y accesorios como el mantenimiento integral del sistema, la instalación de equipamiento y la incorporación de herramientas de geolocalización y grabación de comunicaciones. La empresa Telefónica Móviles España S.A.U. será la adjudicataria mediante procedimiento negociado sin publicidad, al ser la única entidad autorizada a prestar el servicio SIRDEE en España, tal como certifica el Ministerio del Interior.

SALUD

En el área de la Consejería de Salud se ha autorizado la firma del convenio de colaboración entre el Servicio Cántabro de Salud y la Asociación 501st Spanish Garrison para desarrollar un programa de voluntariado destinado a acompañar a pacientes pediátricos ingresados en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla mediante actividades lúdicas inspiradas en el universo Star Wars.

El convenio permitirá que voluntarios de la asociación, caracterizados con indumentaria de la saga, realicen visitas y actividades recreativas dirigidas a niños hospitalizados con el objetivo de mejorar su bienestar emocional, reducir el impacto de las estancias prolongadas y favorecer la conexión con su entorno social.

Se trata de un convenio sin coste económico para el Servicio Cántabro de Salud, con una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable.

Por otra parte se ha aprobado la modificación de la cuantía máxima autorizada del Programa Especial de Trasplantes del Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias del Servicio Cántabro de Salud, correspondiente al ejercicio 2025 para incrementarla en 150.000 euros, con lo que alcanza una dotación global de 1,19 millones euros, destinada a compensar la realización de actividades extraordinarias vinculadas a la programación y ejecución de trasplantes.

La ampliación aprobada permitirá mantener los niveles de actividad y garantizar la calidad asistencial "en un ámbito altamente especializado y estratégico para la salud pública regional", según el Gobierno.

El acuerdo se adopta tras su negociación en la Mesa Sectorial de Personal de Instituciones Sanitarias, celebrada el 18 de diciembre de 2025, y en cumplimiento de lo previsto en la Ley de Presupuestos Generales de Cantabria para 2025, que habilita la modificación de los créditos destinados al programa.