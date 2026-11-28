Una de las premiadas. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de El Astillero han reconocido la fidelidad y contribución al fortalecimiento del comercio de proximidad de cuatro vecinas con la entrega de los premios de la campaña de dinamización comercial 'En noviembre regalos diferentes'.

El acto, celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento de Astillero, ha contado con la participación del director general de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria, Rosendo Ruiz, y de representantes de la Corporación municipal, y todos ellos han destacado la importancia de impulsar iniciativas que fomenten las compras en los establecimientos locales para reforzar la actividad económica del municipio.

Las personas premiadas han sido Iluminada Gómez (Lumi), por su participación a través de Modas Delia; Mariángeles González, que realizó su compra en Carnicería Lomillos; Verónica Gómez, participante de Taberna El Redondel, y María Luisa Arco, premiada a través de Herbolario Jeler.

En un comunicado, Ruiz ha subrayado la relevancia de este tipo de campañas para apoyar al pequeño comercio y ha destacado el compromiso del Ejecutivo con este sector que, a su juicio, desempeña un papel fundamental en la economía local, la generación de empleo y la dinamización de los municipios de la comunidad autónoma.

Por su parte, los representantes municipales han agradecido la implicación de los comerciantes y la respuesta de los consumidores, y han elogiado la elevada participación registrada.

Por último, ambas entidades han afirmado que la campaña ha tenido como objetivo incentivar las compras en los establecimientos del municipio, premiando a los consumidores que han apostado por el comercio de proximidad y contribuyendo al mismo tiempo a visibilizar la oferta comercial local.