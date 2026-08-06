El Gobierno autoriza el convenio con Argoños para la asistencia en la ejecución de las sentencias de derribo

Reunión del Consejo de Gobierno - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado en su sesión de este jueves la celebración de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Argoños para prestar la asistencia técnica, jurídica y económica necesaria para la ejecución de las sentencias de derribo en este municipio, que afectan a un total de 225 viviendas.

Según ha explicado en un comunicado el Ejecutivo, irá dirigida a la "adecuada" gestión y resolución de expedientes de responsabilidad patrimonial mediante la elaboración de propuestas de terminación convencional, con el fin de conseguir "una mayor eficiencia y eficacia administrativa y una mayor garantía para los propietarios afectados".

Así, el documento establece el marco de colaboración entre ambas administraciones para coordinar la gestión de los expedientes de responsabilidad patrimonial y la formalización de soluciones con los propietarios afectados.

En concreto, el Gobierno cántabro se compromete a prestar apoyo técnico y jurídico al Consistorio y a colaborar económicamente en los supuestos previstos en el convenio, sin que ello suponga asumir la responsabilidad administrativa o judicial de las sentencias incluidas en el mismo.

Por su parte, el Ayuntamiento se obliga a tramitar los expedientes de responsabilidad patrimonial con los propietarios afectados, aportar al Ejecutivo la documentación necesaria para la redacción de las propuestas de terminación convencional, cuando se requiera su colaboración técnica o cuando tenga que afrontar parte de la indemnización convenida, y cuantificar el alcance de la aportación económica que deba asumir la administración autonómica.

Además, deberá reintegrar las aportaciones económicas realizadas por el Gobierno en los plazos y condiciones que se establezcan en el correspondiente convenio ejecutivo, satisfacer con sus medios los planes de cumplimiento aprobados por los tribunales y destinar las cantidades consignadas para indemnizar a los propietarios de las viviendas.

TÉCNICOS SUPERIORES DE EDUCACIÓN INFANTIL

Por otro lado, el Ejecutivo regional también ha dado el visto bueno al contrato para la prestación del servicio de asistencia en el primer ciclo de Infantil en centros públicos de la comunidad autónoma para el curso escolar 2026/27, con una inversión cercana al medio millón de euros.

A través de este servicio, el maestro titular de cada unidad contará durante el tiempo lectivo con el apoyo de un técnico superior en Educación Infantil.

El contrato afecta a un total de 16 centros públicos de la región: Marzán (Miengo), El Mimbral, Virgen de Valencia y Eutiquio Ramos (Piélagos); Sardinero (Santander); Bielva (Herrerías); CRA Río Pisueña (Villacarriedo); Marcial Solana (Villaescusa); El Castañal (Selaya); Ampuero; Nuestra Señora de las Nieves (Guriezo), CRA Asón (Limpias y Rasines); Marina de Cudeyo; Pedro del Hoyo (Colindres); Virgen de la Cama (Escalante) y Leopoldo y Josefa del Valle (Riotuerto).

OTROS

Además, y en otro orden de cosas, el Consejo de Gobierno también ha dado el visto bueno a un acuerdo marco para la contratación del servicio de gestión integral de los residuos generados en centros sanitarios dependientes del Servicio Cántabro de Salud, con presupuesto estimado de 2,3 millones de euros.

Asimismo, ha autorizado un convenio de colaboración con la Federación del Comercio de Cantabria (COERCAN) para la concesión de una subvención nominativa dirigida a financiar diferentes campañas de dinamización y promoción comercial, por valor de 200.000 euros.

Entre otros temas, el Consejo se ha dado por enterado de la declaración de emergencia para la prestación del suministro e instalación de sistemas de climatización en las salas de medicación de los centros de atención a la dependencia del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), por un importe de casi 9.500 euros.