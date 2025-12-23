El Gobierno autoriza licitar por 27,2 millones el edificio de usos ferroviarios de la estación de Santander - MINISTERIO DE TRANSPORTES

Las primeras obras de la integración ferroviaria de la ciudad se iniciarán en 2026 SANTANDER 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar a través de Adif, por 27,2 millones de euros (IVA no incluido), la construcción del nuevo edificio de usos ferroviarios de la estación de Santander, una actuación "clave" para avanzar en la integración del ferrocarril en la capital de Cantabria.

Así lo ha informado el Ministerio en un comunicado, en el que ha destacado que de este modo se cumple el compromiso establecido en la comisión de seguimiento del convenio de integración suscrito por el Transportes, a través de Adif y Renfe, el Gobierno cántabro y el Ayuntamiento de Santander de licitar este año el desvío de las vías convencionales y la adecuación de la estación de ancho métrico como terminal provisional, trabajos ya licitados por 41,5 millones de euros; y estas actuaciones del inmueble para usos ferroviarios.

Todo ello permitirá iniciar las obras en 2026 y liberar, una vez concluidas, los espacios necesarios para ejecutar el resto de las actuaciones contempladas en el convenio, habilitando para ello un corredor provisional que permita mantener el servicio ferroviario en tanto se desarrollan las actuaciones de integración.

El desvío de las vías, la habilitación de una estación provisional para albergar todos los servicios y el edificio de usos ferroviarios, serán íntegramente financiados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Adif, al suponer mejoras funcionales y operativas para la infraestructura ferroviaria.

Por su parte, Adif, el Ayuntamiento y el Ejecutivo regional cofinanciarán la reordenación de espacios dentro del complejo ferroviario y la modernización de la estación de largo recorrido, completando las actuaciones con las que se alcanzaría la imagen final de la integración, que ocupa un lugar destacado en el Plan de Cercanías de Cantabria. De hecho, en la actualidad, Adif avanza en la redacción de este proyecto.

NUEVO EDIFICIO DE USOS FERROVIARIOS

El nuevo edificio se ubicará en una parcela de 9.000 metros cuadrados situada junto al Parque del Agua, en paralelo y al mismo nivel que la playa de vías, al sur del ascensor peatonal Castilla-Hermida.

Concebido como un edificio versátil, albergará las dependencias que actualmente se encuentran dispersas por el complejo ferroviario, dando respuesta a sus diferentes necesidades: oficinas, talleres y almacenes, Centro de Regulación de Circulación, centro de formación, etcétera.

El inmueble constará de dos módulos independientes entre sí: el edificio de oficinas, de 4.300 metros cuadrados, aproximadamente, distribuido en tres plantas con una altura de 13 metros; y el edificio para los talleres y almacenes de mantenimiento, de 850 metros cuadrados, con una única planta de 7 metros.

Se ha diseñado un edificio intuitivo y funcional que garantiza el bienestar de los trabajadores, combinando la sostenibilidad medioambiental con la innovación tecnológica y la flexibilidad, ha destacado el departamento de Óscar Puente.

En el alzado que da a la playa de vías, la fachada presenta una gran cristalera continua que garantiza la iluminación de las estancias, cubierta por una envolvente de lamas que la protege de la luz solar directa. Por su parte, el alzado contrario, que da al parque, presenta una superficie con menor presencia de vidrio.

El proyecto incluye la urbanización del entorno, con viales peatonales y rodados, jardinería, aparcamiento en superficie de aproximadamente 150 plazas, y un cerramiento perimetral.

ESPACIO LIBERADO PARA AVANZAR EN LA INTEGRACIÓN

En la playa actual de vías de la estación de Santander coexisten el ancho ibérico y el ancho métrico con dos corredores claramente diferenciados, con sus correspondientes instalaciones y edificaciones que los separan físicamente.

La imagen final de toda la actuación incluye el traslado del haz de vías de viajeros y mercancías de ancho métrico; la remodelación de la playa de vías de ancho ibérico; la integración de todos los servicios de viajeros en una única estación; la reposición del aparcamiento actual; la urbanización de todo el ámbito, con una superficie liberada de más de 24.000 metros cuadrados junto a la calle Castilla, y la creación de una nueva superficie de unos 52.250 metrso cuadrados que cubrirá vías y andenes tanto de ancho ibérico como métrico.

BENEFICIOS Y OBJETIVOS

La integración del ferrocarril en la ciudad de Santander permitirá materializar tres objetivos, con "notables beneficios" tanto para los usuarios como para la operativa ferroviaria y el entorno urbano.

Uno es modernizar y ampliar la estación: rehabilitar la estación de la red convencional (pabellón norte) para unificar en un único edificio de viajeros la prestación de todos los servicios ferroviarios (Larga Distancia, Media Distancia, Cercanías y red de ancho métrico); y construir un nuevo volumen, adosado al pabellón norte, que ampliará la superficie del edificio de viajeros y creará una nueva conexión de la plaza de las Estaciones con el paseo del Agua.

El segundo, reordenar espacios para racionalizar la superficie que ocupan la playa de vías y las instalaciones ferroviarias. Así, se hará más eficiente el servicio ferroviario y se liberarán espacios para mejorar la integración del ferrocarril en la ciudad.

Finalmente, se cubirán las vías y andenes desde la cabecera hasta la pasarela peatonal que conectan las calles Alta y Castilla y aprovechar urbanísticamente los suelos liberados.