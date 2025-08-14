El Gobierno autoriza la personación de Cantabria en el recurso del Defensor del Pueblo sobre el lobo

SANTANDER 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Cantabria ha aprobado la autorización para que la Comunidad Autónoma se persone en el recurso del Defensor del Pueblo ante el Tribunal Constitucional para defender la gestión del lobo.

En concreto, el Ejecutivo ha autorizado la personación de la región a través de la Dirección General del Servicio Jurídico y como coadyuvante de las partes demandadas en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el organismo que representa Ángel Gabilondo contra las disposiciones de la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario que permiten la extracción y captura de ejemplares al salir el cánido del LESPRE (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial).

Las disposiciones impugnadas -la adicional octava, la transitoria única y la final decimonovena- modifican el régimen de protección de determinadas especies silvestres, incluyendo al lobo al norte del Duero, permitiendo medidas de extracción y captura de ejemplares de cánidos y, con carácter general, de cualquier especie depredadora que tenga un alto impacto en el sistema productivo.

El Gobierno de María José Sáenz de Buruaga considera que esta regulación se encuentra dentro del marco constitucional y de las competencias autonómicas.

Por ello, explica el Ejecutivo, el acuerdo responde al "interés de la Comunidad Autónoma en que el lobo siga fuera del LESPRE y en defender su ámbito competencial y garantizar que la normativa estatal preserve la capacidad de actuación de Cantabria" en materia de gestión de fauna silvestre y protección del equilibrio entre biodiversidad y actividad ganadera.

OTROS ACUERDOS DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Por otro lado, y también dentro del área de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, el Consejo ha aprobado el decreto de Oferta de Empleo Público (OEP) para 2025, que recoge la convocatoria de 357 plazas (283 plazas de turno libre y 74 de promoción interna) y que, como novedad, serán convocadas anualmente por el sistema de oposición libre por motivos de "simplificación y agilidad".

El objetivo es cubrir vacantes por jubilaciones, bajas y necesidades detectadas en áreas estratégicas, garantizando la continuidad de los servicios y el relevo generacional en la plantilla pública.

Igualmente, a propuesta de la Consejería que dirige Isabel Urrutia el Gobierno cántabro ha aprobado el decreto que regula las bases y convoca las pruebas selectivas para el acceso a plazas en los Cuerpos de Policía Local de Cantabria.

Este marco normativo fija los requisitos de participación, el sistema de selección y el desarrollo de las pruebas, con el objetivo de garantizar procesos de ingreso "transparentes, homogéneos y adaptados" a las necesidades de seguridad ciudadana en los municipios.

También se ha autorizado la adenda de modificación 2025 al convenio con Cruz Roja Española en Cantabria, con una aportación adicional de 150.000 euros en tres años, para incorporar un nuevo Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) especializado en espeleosocorro.