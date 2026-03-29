El Gobierno y el Ayuntamiento de Reinosa formalizan la cesión de cinco viviendas para alquiler asequible - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Reinosa han formalizado el acuerdo para la cesión de cinco viviendas de propiedad municipal al Ejecutivo para incorporarlas al parque público de viviendas de alquiler asequible.

El documento ha sido rubricado por el consejero de Fomento, Roberto Media, y el alcalde, José Luis López Vielba, ante la presencia de la presidenta, María José Sáenz de Buruaga.

Las viviendas están ubicadas en la 'Casa de los Maestros', que han sido rehabilitadas con financiación del Ejecutivo autonómico a través de una subvención.

Buruaga ha enmarcado este acuerdo en la estrategia del Gobierno de duplicar la cifra de viviendas públicas esta legislatura y hacer frente con "medidas reales y eficaces" al problema de acceso a la vivienda en la comunidad.

De hecho, ha precisado que estos cinco inmuebles se suman a otros 58 que el Gobierno cántabro está construyendo en Campoo, 19 de ellos a punto de concluir con una inversión del Ejecutivo, y los 39 restantes con la fórmula de colaboración público-privada, en la parcela de La Finca, en la capital campurriana.

"En total, 63 viviendas que ponemos a disposición de las familias y los jóvenes de esta comarca para darles la oportunidad de poder desarrollar su proyecto de vida y de poder hacerlo, además, en su municipio, lo que también tiene un gran valor a la hora de fijar población en el territorio", ha explicado la presidenta.

Al respecto, ha aseverado que ésta es "la política útil, la que escucha las necesidades de los ciudadanos, la que busca soluciones claras, serias, rigurosas y ágiles, y la que ofrece resultados también claros, serios, rigurosos y ágiles", ha afirmado.

Asimismo, la jefa del Ejecutivo también ha valorado la colaboración entre las dos administraciones, que "cuando trabajan juntos y en la misma dirección, los resultados siempre son positivos", ha recalcado.

INCREMENTO PRESUPUESTARIO HISTÓRICO PARA VIVIENDA

Por otra parte, ha incidido en que la apuesta de su Gobierno por la política de vivienda es "clara y rotunda", como, ha dicho, así lo reflejan los Presupuestos de 2026, que incrementan un 63 por ciento las partidas destinadas a este ámbito, con una dotación económica "histórica y sin precedentes".

Además, Buruaga ha puesto en valor que actúa "en todos los frentes construyendo más viviendas y más viviendas protegidas, con instrumentos de gestión del suelo adecuados y avanzando en los incentivos y los beneficios fiscales asociados a la compra de vivienda y al alquiler".

"Nadie ha hecho nada igual en tan poco tiempo por la vivienda en Cantabria", ha asegurado, al tiempo que ha subrayado que el nuevo documento económico incrementará en un 109%, hasta los 18,3 millones de euros, la partida destinada a Gesvican para la promoción de nuevas viviendas públicas.