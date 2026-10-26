Gobierno y Bezana construyen una pista de atletismo en Soto de la Marina y renovarán la iluminación del campo de fútbol

El Gobierno y Santa Cruz de Bezana construyen una pista de atletismo en Soto de la Marina - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana están acometiendo las obras de construcción de una pista de atletismo al aire libre de 200 metros en el entorno del Pabellón Polideportivo de Soto de la Marina, con una inversión de 927.266 euros.

La actuación, que viene regulada por un convenio de colaboración firmado entre la Consejería de Deporte y el Ayuntamiento de dicha localidad y que este lunes publica el Boletín Oficial de Cantabria, tiene como finalidad completar una infraestructura deportiva destinada a mejorar y ampliar la oferta de instalaciones deportivas del municipio, reforzando el complejo deportivo de Soto de la Marina como espacio de referencia para la práctica deportiva y la actividad física.

El Gobierno ha informado que el proyecto contempla la construcción de una pista de atletismo al aire libre de 200 metros de longitud, además de espacios específicos para la práctica de salto de altura, salto con pértiga, salto de longitud y triple salto y lanzamiento de peso.

La actuación incluye asimismo los elementos de protección, cerramientos, mobiliario y equipamiento técnico necesarios para la práctica deportiva y la homologación de las distintas modalidades.

Las obras fueron adjudicadas por el Ayuntamiento a la empresa CANNOR Obras y Servicios de Cantabria, S.L., por un importe de 927.266 euros, IVA incluido, y se encuentran en ejecución.

Dichas obras se llevan a cabo de acuerdo con el proyecto aportado por el municipio fechado en noviembre de 2025 y redactado por Fernández del Arco arquitectos. El proyecto está financiado conjuntamente por el Gobierno y el municipio de Santa Cruz de Bezana, aportando la Consejería de Deporte 400.000 euros. Por su parte, el Ayuntamiento se compromete a aportar a la financiación del resto del importe de adjudicación, así como a los posibles sobrecostes derivados de la modificación y/o certificación final del contrato, entre otras acciones.

RENOVACIÓN ILUMINACIÓN CAMPO DE FÚTBOL

Por otro lado, el BOC también ha publicado este lunes el convenio entre la Consejería de Deporte y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana para acometer la renovación de la iluminación del campo de futbol de Soto de la Marina, con una inversión cercana a los 65.000 euros, de los que el Ejecutivo regional aportara 58.000 euros, y un plazo de ejecución de un mes.

La actuación pretende la mejora de la eficiencia energética y de las condiciones de uso de las instalaciones de iluminación de los campos de fútbol municipales de Soto de la Marina, cuya instalación actual presenta un estado deficiente y un nivel de prestaciones que hace necesaria su renovación integral.

Del análisis técnico realizado se concluye que el sistema de alumbrado existente no proporciona una distribución luminosa compatible con los criterios de iluminancia y uniformidad exigidos por la Norma UNE-EN 12193 para instalaciones deportivas de Clase II.

En consecuencia, se considera necesaria la sustitución de la instalación actual mediante la ejecución de una actuación de renovación integral del alumbrado, basada en un nuevo diseño luminotécnico que optimice la distribución del flujo luminoso sobre la superficie de juego, garantice el cumplimiento de la normativa técnica aplicable, mejore la eficiencia energética de la instalación y favorezca unas adecuadas condiciones de utilización y seguridad para los usuarios.

Debido a la "urgencia" de ejecutar los trabajos necesarios para subsanar las deficiencias existentes en la instalación de alumbrado y acometer su renovación integral, resulta conveniente llevar a cabo la actuación durante el periodo estival, aprovechando las condiciones más favorables para su ejecución, ha señalado el Gobierno.

La actuación será ejecutada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana a través del correspondiente contrato de suministro e instalación, siendo financiada parcialmente por el Gobierno de Cantabria.