El Gobierno de Cantabria abona hoy cerca de 6 millones de euros en ayudas directas al sector primario

Archivo - Vacas.- Archivo - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 19 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Desarrollo Rural ha abonado este viernes casi 6 millones de euros en ayudas directas al sector primario y además ha solicitado los fondos correspondientes a la ayuda a zonas con limitaciones naturales (ZLN) por importe de 5,19 millones de euros, movilizándose un total de 11 millones en el día de hoy.

En esta nueva orden de pago se incluye el abono del saldo final del 10% de la Ayuda Básica a la Renta de Sostenibilidad (ABRS), que llegará a 3.834 beneficiarios por un importe de 1.741.081 euros, alcanzando un total acumulado de 15.191.781 euros en esta línea.

Asimismo, se abonará el saldo final del 10% del pago redistributivo a 3.815 beneficiarios por importe de 501.844 euros, lo que eleva el total concedido a 4.292.360 euros.

En relación con los eco-regímenes, el Ejecutivo autonómico procederá al pago del 30% final correspondiente a la rotación de cultivos, con 322 beneficiarios y un importe de 97.930 euros, situando el total en 314.993 euros. También se pagará el 30% final del eco-régimen de siega sostenible, que beneficiará a 125 perceptores con 20.850 euros, con un total acumulado de 62.486 euros.

Por su parte, el eco-régimen de pastoreo extensivo, el de mayor volumen, recibirá el abono del 40% final a 3.770 beneficiarios por un importe de 3.501.992 euros, alcanzando un total de 6.398.899 euros. En conjunto, Cantabria ha destinado 6.900.776 euros a eco-regímenes.

El total abonado en concepto de ayudas directas por superficie con financiación del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) asciende a 28.240.348 euros.

La consejera del ramo, María Jesús Susinos, ha subrayado que este nuevo pago "demuestra el compromiso firme del Gobierno de Cantabria con nuestros agricultores y ganaderos, garantizando liquidez y estabilidad en un contexto de incertidumbre".

En la misma línea, ha destacado que las ayudas de la PAC son "una herramienta clave para sostener la actividad agraria, incentivar prácticas más sostenibles y asegurar el relevo generacional en el campo".

Asimismo, ha señalado que "Cantabria está cumpliendo con los plazos y facilitando que los fondos lleguen de manera ágil y eficaz a quienes realmente lo necesitan", y ha añadido que la apuesta por los eco-regímenes refleja "el compromiso de nuestros profesionales con un modelo agrario más respetuoso con el medio ambiente, al tiempo que mejora su competitividad".