El Gobierno de Cantabria acerca las oportunidades de empleo que ofrece la Unión Europea a los orientadores laborales - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 27 (EUROPA PRESS)

El Centro de Orientación y Emprendimiento de Cantabria (COECAN), dependiente de Consejería de Empleo, ha celebrado este miércoles el quinto encuentro formativo del ciclo 'Café del Conocimiento' en su sede de Torrelavega para acercar las oportunidades laborales que ofrece la Unión Europea para fortalecer la empleabilidad, la formación y el desarrollo profesional.

Para ello, se ha celebrado una jornada para agentes de orientación laboral que, bajo el título 'Con la mirada en Europa: caminos e intersecciones de aprendizaje, empleo y movilidad. Europa: referentes de espacios y oportunidad', ha puesto a disposición de los participantes los recursos de las instituciones de la Unión Europea para favorecer la empleabilidad, la formación y el desarrollo profesional.

La jornada ha sido inaugurada por la directora del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN), Lucía Serrano, y la directora general de Fondos Europeos, Marta García, quienes han coincidido en destacar la importancia de este encuentro para dar a conocer entre la ciudadanía los distintos programas y recursos que en materia de empleo y emprendimiento ofrece la Unión Europea, tanto para mejorar la empleabilidad, la movilidad laboral y el desarrollo de competencias profesionales y laborales, como las posibilidades de las empresas de ofrecer empleo y promover el emprendimiento juvenil.

Para ello, han puesto en valor el papel que desempeñan los agentes de orientación laboral a la hora de informar, asesorar, motivar y acompañar en las transiciones laborales.

La directora general de Fondos Europeos ha puesto en valor el impacto que están teniendo las inversiones del Fondo Social Europeo Plus (FS+) en la región a la hora de impulsar el empleo y el emprendimiento mediante la mejora de las capacidades de cara al mercado laboral.

Tras el acto inaugural, en el que también ha participado la directora y coordinadora del COECAN, Belén González Pescador, se ha desarrollado un primer bloque de intervenciones, en el que la jefa de la Oficina de Asuntos Europeos de la Dirección General de Fondos Europeos del Gobierno de Cantabria, Consuelo Hospital García, ha dado a conocer entre los participantes la Oficina de Asuntos Europeos 'Europe Direct Cantabria' y las principales oportunidades que ofrece la Unión Europea para jóvenes, a través del programa Erasmus+ para formación y emprendimiento; las prácticas en instituciones europeas, y las vías de acceso a la función pública europea, además de cómo participar, los beneficios de cada opción y su valor para el desarrollo personal y profesional.

Posteriormente, el jefe de servicio del Centro Nacional Europass, David Delgado, ha presentado los beneficios del Europass como herramienta para crear un currículo y un perfil en línea estándar europeo para jóvenes y ha explicado cómo estos documentos facilitan su acceso a estudios, prácticas y empleo en otros países de la Unión Europea.

La consejera EURES del Servicio Cántabro de Empleo, Itziar Gutiérrez, ha presentado los servicios gratuitos que ofrece esta herramienta en Cantabria, tales como información, orientación y ofertas de empleo en Europa, así como el apoyo en contratos, seguridad social, alojamiento y trámites para la movilidad laboral, además de las ayudas disponibles.

La jornada ha finalizado con una mesa redonda con la participación de alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Formación Profesional que han participado en el programa Erasmus para compartir su experiencia con los asistentes.

En concreto, han participado alumnos de cuarto curso de la ESO del Instituto de Educación Secundaria Obligatoria Valentín Turienzo de Colindres; alumnos de FP del IES Miguel Herrero, también de Colindres, y del colegio La Salle de Santander.