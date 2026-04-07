El Gobierno de Cantabria activa la fase de preemergencia del INFOCANT por los incendios forestales

Archivo - Intervención del helicóptero del Gobierno de Cantabria en un incendio en foto de archivo - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha activado a las 09.00 horas, a petición de la Dirección General de Montes y Biodiversidad, la fase de preemergencia del Plan Especial de Incendios Forestales (INFOCANT) por la incidencia de fuegos en distintos puntos de la Comunidad y la previsión de condiciones meteorológicas desfavorables para las próximas 48-72 horas.

Actualmente permanecen activos 26 incendios concentrados, fundamentalmente, en la mitad occidental de la Comunidad Autónoma, concretamente, en los municipios de Arenas de Iguña (2), Rionansa (2), Cabuérniga (3), Valdáliga (3), Herrerías, Lamasón (3), Luena, Los Tojos (5), Cieza (2), Pesquera, Bárcena de Pie de Concha, Molledo y San Vicente de la Barquera.

En el día de ayer se provocaron 56 fuegos, y la pasada madrugada ha sido "la más comprometida en lo que va de año en la extinción de incendios forestales", según ha asegurado el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio.

El de mayor virulencia es el que afecta a Cires, en Lamasón, para el que, este lunes, se solicitó al Ministerio de Transición Ecológica el refuerzo con medios aéreos de la BRIF de Soria, para dar una mayor cobertura por aire al trabajo realizado por el helicóptero del Gobierno de Cantabria, que intervino en Ruente y Herrerías.

El índice de riesgo en toda Cantabria es extremo, por lo que el Operativo de Extinción de Incendios Forestales del Gobierno cántabro se mantiene en su totalidad en nivel 2, con 24 brigadas terrestres disponibles, así como 26 agentes del Medio Natural, y el apoyo en los puntos en los que sea necesario de bomberos del Gobierno y de los parques municipales.

El Ejecutivo analizará de manera permanente la situación y la posible evolución de los fuegos, y no se descarta hacer nuevas peticiones de refuerzos al Ministerio si la situación se complica.

Para las próximas jornadas, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que continúen las altas temperaturas y la ausencia de lluvias, condiciones que favorecen la acción de los incendiarios y dificultan las labores de extinción.