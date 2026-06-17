Gobierno y agentes sociales firman el II Plan de Empleo Joven, con 38 medidas y 80,1 millones

Presentación del II Plan de Empleo Joven de Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA/ LARA REVILLA

SANTANDER, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria, CCOO, UGT y CEOE-Cepyme han suscrito este miércoles el II Plan de Empleo Joven de la comunidad autónoma, que abarca el periodo 2026-2028 y cuenta con un presupuesto de 80,1 millones de euros.

El plan se estructura en seis ejes estratégicos que suman 38 medidas, 16 de ellas nuevas, y, con respecto al anterior, mejora los incentivos a la contratación indefinida de menores de 30 años; ajusta la formación a las "necesidades reales" de las empresas; incluye la formación con compromiso de contratación, y busca potenciar el emprendimiento --incluido el mundo rural-- y el relevo generacional.

En una rueda de prensa junto a los agentes sociales firmantes, el consejero de Empleo, Eduardo Arasti (PP), ha explicado que este plan supone un "cambio de enfoque" respecto al anterior, firmado en 2021 con el anterior Ejecutivo PRC-PSOE, y cree que "va a ser muy eficaz" para reducir la tasa de paro juvenil, mejorar las condiciones laborales del colectivo, responder a las necesidades de las empresas de incorporar talento joven y evitar que se 'fugue' fuera de la comunidad.

Además, ha destacado que es "fruto del consenso" y de un trabajo de la Administración y los agentes sociales. "El Consejo de Diálogo Social en esta legislatura está haciendo honor a su nombre. Desde luego, se dialoga y se llega a acuerdos", ha valorado.

Al igual que el consejero, los secretarios generales de CCOO y UGT, Rosa Mantecón y Mariano Carmona, respectivamente, y el director general de CEOE-Cepyme, Francisco Aguilera, también se han felicitado de la firma de este plan y del "consenso" alcanzado y han confiado en que surta efectos.

SEIS EJES ESTRATÉGICOS

Por dotación presupuestaria, destacan lo que el plan prevé destinar al eje que engloba todas las actuaciones en materia de formación y reciclaje profesional (30,2 millones) y a aquel denominado 'oportunidades laborales', dirigido a incentivar la contratación, la creación de empleo y el mantenimiento de puestos de trabajo (30 millones).

Así, se incentiva la contratación indefinida a tiempo completo inicial y también el incremento de las jornadas parciales de los jóvenes.

Dentro del primero, que incluye cuatro medidas, se prevé reforzar la formación en sectores prioritarios por la alta demanda que existe en ellos de personal cualificado, como son los oficios en los sectores de la construcción o el metal.

En este ámbito, hay un programa de 'formación a medida' de las empresas, con una oferta "subvencionada al 100%", por el Gobierno de Cantabria con el objetivo de cubrir aquellos puestos que las empresas necesitan.

Por su parte, dentro de las ocho medidas que incluye el eje de 'oportunidades laborales', hay actuaciones dirigidas al fomento de la contratación estable; otras de refuerzo del relevo generacional y también incluye el programa 'Jóvenes investigadores' dirigido a fomentar la contratación en las empresas de Cantabria de jóvenes con perfil investigador.

Otro eje es el de orientación, que engloba aquellas actuaciones de apoyo a la inserción laboral y actuaciones de prospección de necesidades de empleo en las empresas, incluye 15 medidas y una dotación de 12,8 millones.

Hay otro eje, con cinco medidas y casi 7 millones de presupuesto, dirigido a fomentar el emprendimiento juvenil y el trabajo autónomo entre este colectivo.

Incluye actuaciones dirigidas a facilitar la creación de nuevos proyectos; a mejorar el acceso a la financiación; a reforzar el asesoramiento y acompañamiento a los jóvenes en todas las fases de desarrollo de su iniciativa.

"Queremos que emprender deje de ser una opción incierta para convertirse en una alternativa real, accesible y acompañada", ha deseado Arasti.

El consejero ha anunciado que se va a elaborar un nuevo decreto de incentivo al inicio de actividad en el que se recogerán medidas de relevo generacional para evitar la desaparición de negocios rentables y reforzar la lucha contra el despoblamiento.

Además, con la colaboración de la Cámara de Comercio, se extenderá el programa relevo al resto de sectores y se proporcionará una orientación específica en el emprendimiento juvenil.

También hay un eje, con una medida y 100.000 euros, dirigido a aquellos colectivos que tienen mayores dificultades en el acceso o permanencia del empleo, con especial consideración a la situación de las personas con discapacidad,

El eje restante es el que tiene como objetivo la mejora del marco institucional, con cinco medidas y un presupuesto de 78.000 euros. De carácter transversal, recoge actuaciones dirigidas a la mejora de la gestión, colaboración, coordinación y comunicación dentro del sistema nacional de empleo y también el impulso a su modernización.

AGENTES SOCIALES

Por su parte, Mantecón (CCOO) se ha mostrado satisfecha por este acuerdo tras el desarrollo del anterior plan, que tuvo "notables efectos"; se ha felicitado de las novedades que incorpora, y se ha mostrado "segura" de que supondrá "una mejora decisiva" en el empleo juvenil.

Ha destacado las medidas relacionadas con la orientación profesional y la formación en el ámbito laboral y, sobre todo, los incentivos para una contratación "más estable, de mayor calidad" y la creación de puestos de trabajo pero también del mantenimiento, un "elemento diferenciador" del plan.

Su homólogo de UGT, Mariano Carmona, ha indicado que este plan es la "prolongación necesaria" del anterior, con la introducción de nuevas medidas.

Aunque ha reconocido que todo el plan "no es 100% de nuestro agrado" (del de UGT), se ha felicitado del acuerdo alcanzado y espera que redunde en una mejora de la calidad del empleo joven, en el que hay una "excesiva temporalidad y una parcialidad involuntaria".

Entre las medidas que ha destacado, ha citado las dirigidas a conservar negocios tradicionales y oficios clásicos donde hay escasez de profesionales, las ayudas a traspasos de negocios y aquellas dirigidas a potenciar el emprendimiento juvenil en el mundo rural.

Por su parte, el director de la patronal ha confiado en que este "amplio" plan sirva para dar respuesta a "problemas importantes que tienen no solo las empresas sino también los trabajadores" de la comunidad. "Cantabria sufre una crisis de talento", ha advertido.

Además, ha considerado "importantísima" la "alineación" de los contenidos del plan con las necesidades de las empresas y ha reiterado la disposición de la patronal a trabajar conjuntamente para que estas medidas sirvan para lograr un empleo joven de más calidad, más oportunidades laborales para este colectivo y un tejido empresarial "más fuerte y competitivo".