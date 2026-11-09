El Gobierno de Cantabria anima a los ganaderos a continuar vacunando frente a la lengua azul y EHE

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SANTANDER, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera Ganadería, María Jesús Susinos, ha animado este lunes a los ganaderos de Cantabria a continuar vacunando a sus explotaciones frente a la lengua azul y la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) y ha recordado que el Gobierno regional mantiene a su disposición, de forma totalmente gratuita, tanto las dosis vacunales como su administración por parte de veterinarios autorizados.

Susinos ha destacado la importancia de seguir apostando por la prevención para proteger la cabaña ganadera de la región frente a una enfermedad, la lengua azul, que continúa registrando casos en comunidades autónomas del entorno.

En este sentido, ha subrayado que los resultados de la estrategia desarrollada en Cantabria "son evidentes", tal y como reflejan los mapas de situación sanitaria publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que muestran a la comunidad autónoma "libre" de circulación de la enfermedad gracias a la vacunación frente a los serotipos 3, 4 y 8.

"Los datos demuestran que el esfuerzo conjunto de la Administración y de los ganaderos está dando resultado", pues Cantabria ha apostado por la prevención, facilitando el acceso gratuito a la vacunación, y "podemos comprobar cómo nuestra situación sanitaria es más favorable que la de otros territorios donde siguen apareciendo focos y positivos", ha señalado.

La consejera ha indicado que durante este año el Gobierno de Cantabria ha destinado 500.000 euros a la adquisición de vacunas y a sufragar su aplicación en las explotaciones ganaderas, una medida que permite que la vacunación no suponga ningún coste para los profesionales del sector.

Asimismo, el Gobierno de Cantabria ya contempla en el proyecto presupuestario de 2027 una nueva partida de 500.000 euros para mantener esta línea de apoyo, garantizando la continuidad "de una herramienta fundamental" para prevenir la expansión de la enfermedad y minimizar su impacto sobre la actividad ganadera.

La consejera ha insistido en que la colaboración de los ganaderos resulta "esencial" para preservar la situación sanitaria actual y ha hecho un llamamiento a mantener los niveles de vacunación alcanzados hasta ahora.

"Proteger la sanidad animal es proteger la rentabilidad de nuestras explotaciones y la competitividad de nuestro sector ganadero y por eso vamos a seguir poniendo todos los medios necesarios para que ningún ganadero tenga que asumir el coste de estas vacunas", ha afirmado.

Cantabria mantiene activa la vacunación frente a los serotipos 3, 4 y 8 de la lengua azul, una medida preventiva que permite reducir significativamente el riesgo de propagación de la enfermedad y reforzar la protección de la cabaña ganadera regional.

Susinos ha insistido en la importancia de que los titulares de explotaciones sigan las pautas establecidas por los servicios veterinarios y aprovechen esta medida de apoyo puesta a su disposición por el Gobierno de Cantabria.

ENFERMEDAD HEMORRÁGICA EPIZOÓTICA (EHE)

Por otro lado, Susinos ha destacado que la estrategia impulsada por el Gobierno de Cantabria para hacer frente a la EHE ha permitido "mantener bajo control" la enfermedad en la región.

De hecho, durante 2025 y en lo que va de 2026 no se ha registrado ningún animal positivo.

En materia de vacunación, en 2024 se inmunizaron 25.668 animales pertenecientes a 419 explotaciones ganaderas, mientras que en 2025 la campaña alcanzó a 16.534 animales de 290 explotaciones.

Además, el Ejecutivo autonómico ha realizado un "importante esfuerzo económico" para apoyar al sector frente a esta enfermedad a través de los distintos decretos de ayudas aprobados, con cerca de cinco millones euros en concepto de vacunas e indemnizaciones.