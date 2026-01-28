El Gobierno de Cantabria compra un edificio en Cartes para acoger menores extranjeros no acompañados

Cartes. - LORENA CUETO

SANTANDER 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) ha comprado un edificio en el Camino Real de Cartes con la intención de acoger menores extranjeros no acompañados.

Se trata de un "recurso asistencial" que "de momento" se destinará a estos menores extranjeros no acompañados, si bien luego será "para menores", en función de las necesidades.

Así lo han confirmado fuentes del Ejecutivo autonómico a Europa Press, después de que la alcaldesa del municipio de Cartes, la socialista Lorena Cueto, lo anunciara en sus redes sociales.

En una publicación en su cuenta de Facebook, la regidora ha criticado que se trata de una decisión "unilateral" del Gobierno liderado por la presidenta 'popular', María José Sáenz de Buruaga, "que jamás ha consultado ni acordado con el Ayuntamiento de Cartes".

Asimismo, ha censurado que se ha enterado de dicha noticia por la fundación que se hará cargo de la gestión del centro, y cuyos detalles el Ejecutivo del PP o su representación en el Consistorio "nos deberían haber hecho llegar mucho antes y que jamás han hecho".

"Estamos en contra por las formas y por el fondo con el que el Gobierno de Buruaga está gestionando este asunto: oscurantismo, sin consultar, sin negociar y sin acordar nada con el Ayuntamiento; y lo más importante, de espaldas a los vecinos y vecinas", ha manifestado la alcaldesa, que ha recordado que Cartes es un Conjunto Histórico de Especial Protección.

Según ha avanzado Cueto, desde el equipo de Gobierno van a exigir que le se diga "la verdad" y que se explique cuáles son las razones objetivas para elegir Cartes para este centro de menores.

En este sentido, este miércoles articularán "todas las herramientas a nuestro alcance para saber y conocer la verdad de un hecho muy grave, con un responsable cobarde que actúa a escondidas y sin ningún tipo de explicación". "Solidaridad, toda. Castigos para Cartes, ninguno", ha sentenciado.