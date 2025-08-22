El Gobierno de Cantabria defiende su gestión en los incendios frente a las "barbaridades" de CCOO

Archivo - La consejera de Presidencia del Gobierno de Cantabria, Isabel Urrutia - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

Urrutia dice que la situación en Cantabria está "controlada" pero el Gobierno se mantiene "atento" a la evolución de la meteorología

ESCALANTE, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) ha defendido la gestión realizada en los incendios forestales de los últimos días y cree que se ha hecho una "buena" labor, tanto en los ocurridos en la comunidad autónoma como en el apoyo prestado a otras afectadas, y ha tildado de "barbaridades" las críticas de CCOO al operativo.

Lo ha hecho la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, a la que le "llama mucho la atención" que mientras desde Castilla y León están agradeciendo a Cantabria su "coordinación" y "profesionalidad" en los incendios, "seamos nosotros mismos", en este caso los sindicatos, los que "arremetan" contra el propio servicio y "ataquen a sus propios compañeros diciendo barbaridades".

"No entiendo esa labor sindical. No entiendo que los representantes de los trabajadores hagan su trabajo arremetiendo contra sus propios compañeros", ha señalado Urrutia, a preguntas de la prensa sobre las afirmaciones realizadas desde CCOO, que ha denunciado un "caos" organizativo y de dirección en el operativo de incendios que, a su juicio, afecta a la efectividad del servicio y a la seguridad de los trabajadores del mismo y, en general, de la ciudadanía.

Entre otras cuestiones, Urrutia ha criticado que CCOO haya cuestionado la labor que han realizado efectivos de Cantabria en las labores de apoyo a los incendios de la provincia de León.

Así, ha censurado que este sindicato plantee casi que se ha ido prácticamente a "estorbar". "Han ido a salvar pueblos. Nuestros bomberos forestales de Cantabria, acompañando a los vecinos de Llánaves de la Reina y a los voluntarios de Protección Civil, tanto Vega de Liébana como de Camaleño que acudieron, fueron e hicieron una labor de prevención, hicieron las fajas, el desbroce y consiguieron que ese pueblo no se quemara. Si no lo hubieran hecho se hubiera quemado", ha defendido la consejera, a la que le parece "muy injusto" las palabras de CCOO.

Aunque ha valorado la gestión realizada ante los incendios, ha señalado que de cada una de las emergencias que se atienden "se aprende". "Sabemos dónde hemos fallado, dónde vamos a evolucionar, qué es lo que tenemos que hacer mejor. Aprendemos de ellas", ha dicho.

En este sentido, Urrutia se ha mostrado dispuesta a sentarse con CCOO, con los trabajadores o "con quien sea", "pero con un espíritu constructivo y no destructivo" como el que, a su juicio, ha empleado el sindicato.

"Yo creo que estamos para mejorar, que estamos para trabajar y hablar de guerrillas internas y de barbaridades como las que se han dicho hoy no benefician nada", ha zanjado.

"EL GOBIERNO NO HA MENTIDO"

Además, ha afirmado que "no es cierto" que el Gobierno haya "mentido" sobre los incendios como ha asegurado CCOO. "El Gobierno y esta consejera nunca ha dicho que no hubiera incendios en Cantabria", ha replicado ante las acusaciones del sindicato.

En este sentido, ha explicado que el Ejecutivo ha ido dando un "balance diario" de los incendios activos durante estos días y ha añadido que ha habido "muchos días en esta semana" en la que, pese a estar en situación 2 de emergencia, "no había incendios activos".

Respecto al de Bejes (Cillorigo de Liébana), Urrutia ha asegurado que ha asegurado que el Ejecutivo lo ha dado como activo y "está controlado". "Todo lo que se haya dicho hoy en esta rueda de prensa de que hemos mentido no es cierto y lo quiero dejar así de claro", ha respondido.

"TODO CONTROLADO" EN CANTABRIA, PERO "ATENTOS" A LA METEOROLOGÍA

Urrutia ha explicado que, en estos momentos, respecto a los incendios, está "todo controlado" aunque el Gobierno se mantiene "vigilante" y "atento" a la evolución de las previsiones meteorológicas.

"Mañana dan viento sur y nosotros estaremos muy vigilantes para que en esa zona no se vuelvan a producir esos incendios que han estado amenazando a nuestra tierra", ha dicho Urrutia.

Según ha indicado, se mantiene en situación de preemergencia porque siguen las cuadrillas prestando labores de vigilancia y de prevención en la zona de Liébana y que también están ayudando en los incendios que hay en la zona limítrofe entre León y Cantabria para que queden ya totalmente extinguidos.

"Mantenemos esa situación de preemergencia precisamente para eso, para poder estar colaborando con otras comunidades autónomas y poder atender la llamada que en cualquier momento hagan. Nosotros hemos puesto a disposición, en este caso Castilla y León, de cuatro cuadrillas y también de bomberos urbanos para lo que quieran y en el momento que quieran", ha explicado.

Urrutia ha realizado estas declaraciones, a preguntas de la prensa, en Escalante, donde ha acudido a la festividad de la Virgen de la Cama.