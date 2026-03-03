El Gobierno de Cantabria homenajeará al movimiento asociativo femenino en la gala del 8M

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, presenta los actos conmemorativos del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. - RAÚL LUCIO/GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria celebrará el próximo viernes, 6 de marzo, una gala institucional para conmemorar el Día de la Mujer (8M), en la que homenajeará al movimiento asociativo femenino, especialmente en el ámbito rural, bajo el lema 'La lucha por la igualdad es la razón que nos une'.

La gala tendrá lugar a las 18.30 horas en el Palacio de Festivales de Santander y en ella se entregarán distinciones a la Plataforma de las Asociaciones Gitanas de Cantabria (ROMANES), la Asociación Socio-Cultural de Mujeres San Fernando de Mirones, la Asociación Cultural de San Cipriano y la Asociación de Mujeres del Valle de Camaleño.

Cada una de ellas recibirá una obra original realizada en pintura acrílica sobre madera por la artista cántabra Lucía Polanco, en agradecimiento a su labor a favor de la igualdad y la cohesión social.

Además, la segunda parte de la gala estará dedicada a la música, con un repertorio completo de Jueves de Boleros y una actuación del Coro Joven de Santander, que simbolizan el relevo generacional en la defensa de la igualdad.

Así lo ha informado la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, que ha presentado este martes en rueda de prensa el acto institucional conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, junto a la directora general de Inclusión Social, Familias e Igualdad, Tamara González.

Gómez del Río ha hecho hincapié en el papel del asociacionismo, especialmente en el ámbito rural, donde estas entidades no solo promueven la igualdad de oportunidades, sino que también combaten la soledad no deseada y refuerzan la cohesión social.

Según ha explicado, la imagen de la campaña de este año, diseñada por la artista cántabra Laura Mimas, representa un rostro femenino construido como un puzle, en el que cada pieza simboliza a mujeres diversas: jóvenes y mayores, rurales y urbanas, con discapacidad y de distintos orígenes y trayectorias vitales.

"En este cartel ninguna pieza sobra y ninguna puede faltar, porque la igualdad real se construye cuando se incluye a todas", ha indicado la consejera, que ha defendido que la igualdad es una tarea colectiva e intergeneracional y "no es patrimonio exclusivo de nadie", sino "una causa compartida que solo avanza cuando suma todas las voces".

Finalmente, ha subrayado que el 8M es "un día importantísimo" para honrar a las que abrieron el camino, agradecer a las que sostienen actualmente las políticas de igualdad y convocar a nuevas generaciones "hacia un futuro".

"La igualdad no es solo una conquista histórica, es una tarea del presente y del futuro", ha sentenciado Gómez del Río, que ha señalado la necesidad de "seguir reforzando el compromiso, especialmente entre la juventud".