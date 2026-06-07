El Gobierno de Cantabria informa sobre los derechos de los consumidores en la compra de productos reacondicionados

Archivo - Proceso de reacondicionado de un 'smarthpone'.-ARCHIVO - CERTIDEAL - Archivo

SANTANDER, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria informa sobre los derechos que asisten a los consumidores en la compra de productos reacondicionados, una alternativa cada vez más utilizada por su precio competitivo y por su contribución a un modelo de consumo más sostenible.

Estos productos, también conocidos como 'refurbished', son artículos que han sido utilizados previamente, pero revisados, reparados o acondicionados antes de volver a ponerse a la venta.

Aunque legalmente tienen la consideración de bienes de segunda mano, deben cumplir plenamente con la normativa vigente de protección de las personas consumidoras, ha recalcado el Ejecutivo en nota de prensa.

Así, desde la Dirección General se recuerda que la legislación española, adaptada a la normativa europea, garantiza una protección específica para este tipo de productos.

En el caso de los bienes nuevos, la garantía mínima es de tres años, mientras que en los productos reacondicionados, al asimilarse a los bienes de segunda mano, puede pactarse un periodo inferior, aunque nunca por debajo de un año.

Del mismo modo, si no se establece expresamente una reducción del plazo de garantía, se aplica el periodo general de tres años.

En todo caso, al menos durante el primer año cualquier defecto que aparezca se presume existente desde el momento de la entrega, salvo prueba en contrario.

La normativa, continúa el Gobierno, reconoce también distintos derechos para las personas consumidoras en caso de que el producto no funcione correctamente o no se corresponda con las características anunciadas.

Entre ellos, se encuentran la reparación gratuita, la sustitución del producto, la rebaja del precio o la devolución del importe abonado, medidas que deben aplicarse sin coste adicional y dentro de un plazo razonable.

Además, el Ejecutivo autonómico incide en que las empresas que comercializan productos reacondicionados están obligadas a ofrecer información "clara y transparente" sobre el estado del artículo.

En concreto, deben indicar expresamente que se trata de un producto reacondicionado, detallar los posibles defectos visibles y garantizar su correcto funcionamiento y el cumplimiento de las normas europeas de seguridad.

COMPRAS A EMPRESAS O PARTICULARES

Por otro lado, el Gobierno señala que es importante diferenciar entre las compras realizadas a empresas y aquellas efectuadas entre particulares.

Así, en las adquisiciones realizadas a profesionales o establecimientos comerciales se aplican plenamente los derechos de consumo y las garantías legales, mientras que en las operaciones entre particulares estas protecciones no resultan exigibles.

En las compras realizadas a distancia, como las efectuadas por internet, las personas consumidoras disponen también de un plazo de 14 días naturales desde la recepción del producto para ejercer su derecho de desistimiento y devolver el producto sin necesidad de justificar su decisión.

Finalmente, el Ejecutivo anima a la ciudadanía a considerar este tipo de productos como una alternativa de consumo responsable, ya que contribuyen a reducir residuos, prolongar la vida útil de los artículos y fomentar la economía circular.

Y recomienda, antes de adquirir un producto reacondicionado, comprobar que el vendedor es una empresa, verificar el periodo de garantía, leer detenidamente la descripción, solicitar factura o justificante de compra y revisar las condiciones de devolución.

'CLARA', ASISTENCIA 24 HORAS PARA CONSUMIDORES

Además de estas recomendaciones, la Dirección General pone a disposición de la ciudadanía a 'Clara', su asistente virtual, que ofrece información y orientación sobre derechos de consumo, como puede ser la compra de este tipo de productos.

Disponible las 24 horas del día en el teléfono 942 208 497, los 365 días del año, 'Clara' permite resolver dudas de forma ágil e inmediata y orienta sobre cómo actuar ante cualquier conflicto de consumo, facilitando así el acceso a la información y a los mecanismos de defensa de los derechos.

Toda la información sobre recomendaciones, derechos y garantías para consumidores y usuarios puede consultarse en la página web de la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria (https://www.comercioyconsumodecantabria.es/), así como en sus perfiles de redes sociales (Instagram, Facebook, X y LinkedIn).