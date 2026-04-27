El Gobierno de Cantabria logra aprobar los terceros presupuestos de la legislatura, de nuevo con el PRC

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, junto a varios consejeros y a la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta, al inicio del pleno de aprobación de los Presupuestos Generales de Cantabria - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del PP ha logrado este lunes sacar adelante los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para 2026, que ascienden a 3.925 millones, un 5 por ciento más que los del ejercicio anterior, de nuevo gracias al apoyo del PRC al igual que en los dos ejercicios anteriores.

Estas cuentas, que son las terceras de la legislatura del Ejecutivo en minoría de María José Sáenz de Buruaga, no han recabado el apoyo de los otros dos grupos parlamentarios, PSOE y Vox, mientras que el diputado no adscrito Cristóbal Palacio se ha abstenido, después de que no haya salido adelante ninguna de las enmiendas que éstos habían presentado.

Los nuevos presupuestos entrarán en vigor el 1 de mayo, cuatro meses más tarde que los dos anteriores (los de 2024 y 2025), ya que en esta ocasión PP y PRC no lograron cerrar un acuerdo durante la primera tramitación presupuestaria a finales del año pasado, lo que motivó que saliera adelante una enmienda a la totalidad en noviembre -apoyada por PRC, PSOE y Vox- que devolvió las cuentas el Ejecutivo.

A finales de febrero, regionalistas y populares acordaron reiniciar las negociaciones y, pocos días después, sellaron un acuerdo para aprobar estas cuentas.

En virtud de ese pacto, la sesión parlamentaria de este lunes ha transcurrido según lo previsto. Por un lado, el PP ha defendido que se trata del tercer presupuesto "del cambio" y el PRC ha puesto en valor sus aportaciones y su "responsabilidad" para permitir que Cantabria tenga unas nuevas cuentas "para avanzar".

En el lado contrario, PSOE, Vox y el diputado no adscrito han lamentado el "rodillo" de populares y regionalistas para hacer caer todas sus enmiendas parciales, pese a que superaban las 300, y han censurado las cuentas pactadas que, a su juicio, son "irreales" y "no corrigen los problemas estructurales de la comunidad".

DEBATE

El Gobierno ha reconocido que las aportaciones del PRC "han mejorado" el presupuesto, del que ha destacado su "fuerte componente social" y su "apuesta decidida por los servicios públicos esenciales".

Y es que, según ha indicado el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, del total de 3.925 millones, 2.420 se destinan a sanidad, educación y dependencia, que son 417 más que los que dedicaban las últimas del bipartito PRC-PSOE.

Además, ha garantizado que, pese a que vayan a entrar en vigor con cuatro meses de retraso respecto a la fecha habitual, van a tener niveles de ejecución similares a los dos de esta legislatura.

Precisamente, una de las cuestiones en la que más ha incidido el PRC ha sido en reclamar al Gobierno la ejecución de estas cuentas para que "los proyectos se conviertan en realidades".

"Ya no hay excusas", ha dicho la regionalista Paula Fernández, que ha reclamado al Ejecutivo un gestión "ejemplar" de las cuentas, con "diligencia", "eficacia y rigor".

Aunque los regionalistas han reconocido que estas cuentas no son las que hubieran planteado "en solitario", han reivindicado las "mejoras" que han introducido sus aportaciones y, en este sentido, ha reclamado al Gobierno del PP "lealtad al acuerdo", respetando las medidas incorporadas. "Cantabria ya no está para otro año con anuncios incumplidos", ha advertido.

Además, en un momento del debate, el portavoz regionalista, Pedro Hernando, ha recriminado al PP haber hecho en el día de hoy "poca referencia" a la aportación, "generosidad y responsabilidad" del PRC, sin la que "este presupuesto sería una quimera".

Por su parte, el PSOE ha criticado a los regionalistas que, "aunque digan que son oposición", vuelven a ser "la muleta" del Gobierno, pese a que en la primera negociación rechazaron las cuentas. "Hicieron un amago de 'si, pero no pero', pero han claudicado en base a no se qué promesas de futuro", ha insinuado el diputado Raúl Pesquera.

Tanto los socialistas como Vox y el diputado no adscrito han condenado que PP y PRC no hayan sido "capaces" de aprobar ninguna de sus enmiendas.

La portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha opinado que han hecho "un ejercicio de lo peor de la política". "Eso vuelve a hablar mal de ustedes, les convierte en el Gobierno de la prepotencia", ha opinado.

En la misma línea, Cristóbal Palacio ha añadido que "no ser capaces de consensuar ni una sola de las enmiendas" no va tanto en perjuicio de los grupos que las han presentado, sino de la "imagen de consenso" que pretende ofrecer PP. "Refleja mas una negativa de uno de los extremos que una incapacidad de negociación en el otro extremo", ha apostillado.

Por su parte, desde el PP han criticado la "pinza" de PSOE y Vox, que "en todos los debates trascendentales para los cántabros votan siempre unidos" en un "intento de boicotear la acción del Gobierno".

Y en relación a las enmiendas de estos grupos, y también sobre las de Palacio, ha afirmado que no hay "ninguna" razón para aceptar ninguna de las presentadas.

Y es que, a su juicio, "no aportan nada nuevo"; están sacadas "del mismo cajón donde las tenían guardadas años anteriores"; "demuestran que no se han estudiado el presupuesto actual, con bajas absolutamente descabelladas que descuadrarían unas cuentas serias y responsables"; "carecen de rigor" o tienen una "ideología radical".

Tras casi cuatro horas de debate, los presupuestos se han aprobado por 23 votos a favor -los 15 del PP más los 8 del PRC-, 11 en contra -los 8 del PSOE y 3 de Vox- y una abstención del diputado no adscrito. El único punto que ha salido adelante por unanimidad ha sido el relativo a las cuentas del Parlamento.

Como anécdota, durante la larga votación, que es por secciones presupuestarias y grupos de enmiendas, ha habido que repetir el posicionamiento de los grupos sobre algunos puntos debido a errores, bien a la hora de levantar la mano por parte de algunos diputados, o bien por confusiones en el recuento.