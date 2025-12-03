El Gobierno de Cantabria modifica las aperturas comerciales en domingos y festivos en 2026 planteadas inicialmente

Archivo - Foto de archivo de tienda de ropa - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 3 (EUROPA PRESS)

El Gobierno regional ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) la resolución por la que se establecen los domingos y festivos en que se autoriza la apertura de establecimientos comerciales durante 2026, que supone algunos cambios respecto a la propuesta inicial planteada por el Ejecutivo.

Finalmente serán el 4 de enero (domingo); el 2 de abril, Jueves Santo; el 19 y 26 de julio, rebajas; el 15 y 23 de agosto; el 11 de octubre; el 29 de noviembre, con motivo del Black Friday, y el 7 y 27 de diciembre.

En la propuesta inicial del Ejecutivo se proponía la apertura el lunes 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional que se elimina en la resolución publicada en el BOC y pasa a ser un día antes, el domingo 11.

Además, en agosto, además del 15, sábado, fiesta de la Asunción, se añade el domingo 23, que no estaba incluido en la propuesta inicial.

Y en diciembre, mes en el que se habían planteado tres aperturas en domingos y festivos, se elimina una (la propuesta para el 20 de diciembre) y se deja la de los días 7 (lunes) y 27 (domingo).

A estas aperturas se suman las de los 24 municipios declarados de Gran Afluencia Turística, que pueden abrir los festivos que estimen, excepto Santander, que lo limita del 15 de julio a final de agosto.

Tanto CCOO como UGT habían expresado su rechazo a la propuesta planteada por el Ejecutivo.