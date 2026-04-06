Gobierno de Cantabria participa en un encuentro institucional y empresarial con Lanzarote para explorar colaboraciones

El Gobierno de Cantabria participa en un encuentro institucional y empresarial con Lanzarote para explorar vías de colaboración entre ambas regiones - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria, a través de las consejerías de Industria, Empleo, Innovación y Comercio; de Cultura, Turismo y Deporte, y de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, ha participado en el encuentro institucional y empresarial organizado por la Cámara de Comercio de Cantabria con la delegación de Lanzarote que se encuentra estos días en la Comunidad Autónoma para explorar vías de colaboración en el marco de la nueva conexión aérea directa entre Santander y la isla canaria, operada por la compañía Binter.

La reunión, celebrada en la sede de la Cámara de Comercio de Cantabria, ha servido para intercambiar experiencias y buenas prácticas en materia de comercio, turismo, formación y agroalimentación.

Según ha informado el Gobierno cántabro, ambas partes han coincidido en destacar la importancia de este encuentro a la hora de identificar oportunidades de colaboración entre los dos territorios en materias como el sector pesquero y su formación con el próximo lanzamiento, en Lanzarote, de un Grado en Náutica, un ámbito en el que Cantabria ya cuenta con una amplia trayectoria, apoyada por infraestructuras como el Centro de Formación Profesional Náutico Pesquero de Laredo.

También han intercambiado impresiones sobre el interés de la delegación canaria de un perfil de turista de alto poder adquisitivo por destinos del norte peninsular, lo que abre nuevas oportunidades para el sector turístico cántabro.

Ambas partes han identificado, además, líneas de colaboración en torno al turismo deportivo, especialmente, en disciplinas como el golf y el surf, en los que ambos territorios cuentan con una oferta consolidada y un mercado internacional relevante.

En el sector agroalimentario, han subrayado las similitudes que comparten como productores de alimentos de calidad, como quesos y vinos, lo que favorece posibles intercambios comerciales y acciones conjuntas de promoción.

El encuentro ha servido como espacio de intercambio de experiencias y buenas prácticas y ha sentado las bases para futuras colaboraciones entre empresas e instituciones de ambos territorios.

Respecto a la nueva conexión aérea directa entre Santander y Lanzarote, los participantes en el encuentro han destacado que se trata de una oportunidad para impulsar relaciones económicas, comerciales y turísticas, favoreciendo un flujo bidireccional de visitantes y oportunidades de negocio.

En representación del Gobierno de Cantabria, han participado los directores generales de Comercio y Consumo, Rosendo Ruiz; de Turismo y Hostelería, María Saiz, y de Transporte y Comunicaciones, Pablo Herrán, y la directora de Cantur, Inés Mier, quienes han podido mantener relaciones comerciales y turísticas con los representantes del Cabildo de Lanzarote presentes en la reunión.

En concreto, con el presidente del Cabildo insular, Oswaldo Betancort, y el vicepresidente tercero del Cabildo, Francisco Javier Aparicio.

En la reunión también han participado el presidente y la directora general de la Cámara de Comercio de Cantabria, Tomás Dasgoas y Rosa Vega, respectivamente; el presidente y el secretario general de la Federación del Comercio de Cantabria, Miguel Ángel Cuerno y Gonzalo Cayón, respectivamente; el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Operadores de Turismo de Cantabria, Eduardo García; el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Santander, Francisco Arias; el presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria, Eduardo Lamadrid, y la directora gerente de Santander Destino, Edurne Vidal.

Por parte de la delegación canaria, también han participado el presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa, José Valle Martínez; el director gerente de SPEL-Turismo Lanzarote, Héctor Fernández; el director ejecutivo de SPEL - Turismo Lanzarote Gerente de Costa Teguise Golf, Jesús Medina, y el gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias, Enrique José Espinosa, además de representantes del tejido empresarial e institucional de la isla.