El Gobierno de Cantabria pide prudencia para evitar accidentes en la noche de San Juan - 112 CANTABRIA

SANTANDER 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha solicitado a los ciudadanos que extremen la prudencia para minimizar el número de incidentes durante la madrugada del 23 al 24 de junio, con motivo de la festividad de San Juan, que llenará la región de hogueras, fiestas y pirotecnia.

Por la celebración de la noche más corta del año, y el previsible aumento de los desplazamientos nocturnos por carretera, a través de una nota de prensa, la Consejería de Presidencia ha hecho un llamamiento a la precaución y a la utilización del transporte público.

Esta celebración tiene un seguimiento masivo, lo que unido a la previsión de buen tiempo hará que pueda ser multitudinario, con muchos puntos de celebración simultáneos, que se sumarán a los grandes puntos de encuentro establecidos por los municipios.

Por estas razones, y por ser una festividad protagonizada por el fuego, es necesario extremar las medidas de precaución para evitar daños en personas, infraestructuras o el medio natural.

El Ejecutivo ha indicado que, en los días y horas previos a la cita, los organizadores deberán llamar al 112 para señalar el lugar en el que se va a encender la hoguera, según la Orden DES/44/2007, de 8 de agosto, de autorización del uso del fuego en la madrugada del 23 al 24 de junio, publicada en el BOC por la Consejería de Desarrollo Rural.

Esta Orden prohibe esta actividad si en el momento y lugar de la celebración la velocidad del viento es superior a 25 kilómetros por hora, la temperatura se eleva por encima de los 30 grados, o si el riesgo de incendio previsto por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) es muy alto o extremo.

En las zonas incluidas en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria será precisa autorización expresa de la Dirección General de Montes y Biodiversidad, previa solicitud por escrito de la entidad organizadora, y en los casos de hogueras en terrenos de naturaleza urbana o urbanizable el promotor deberá contar con el informe favorable del Ayuntamiento.

Cubiertos estos trámites de obligado cumplimiento, y antes de iniciar el montaje de la base a quemar, se debe limpiar la zona eliminando cualquier material combustible que pueda propagar las llamas.

Las hogueras tienen de estar ubicadas en lugares seguros, alejados de edificaciones, arbolado, tendido eléctrico, mobiliario urbano y turismos estacionados.

Además, deben permitir el paso de los servicios de emergencia, por lo que hay que tener especial cuidado para no cerrar con el fuego o con vehículos los viales de tránsito, garantizando corredores de evacuación por si fuera necesario el uso de ambulancias, coches de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad o camiones de bomberos.

El Gobierno ha recalcado que no se deben utilizar líquidos inflamables y tóxicos, envases a presión o materiales explosivos para encender o alimentar las hogueras.

También, ha desaconsejado el uso de material ligero, como papeles o telas, que puedan ser desplazados por el viento provocando focos secundarios o quemaduras en personas. Y ha emplazado a crear un perímetro de seguridad alrededor del fuego, a mantener de manera constante la distancia de seguridad y a tener medios de extinción cercanos.

Una vez acabada la fiesta, las hogueras deben de quedar totalmente apagadas, sin posibilidad de que puedan reavivarse.

PIROTECNIA

En el caso de utilizar petardos, cohetes u otro material pirotécnico tiene que ser manipulado con precaución y responsabilidad.

En este sentido, únicamente deben comprarse en locales autorizados y es necesario comprobar que el material cuenta con los sellos de control de calidad oportunos, y leer y respetar las instrucciones de uso aportadas por el fabricante. Los niños únicamente deberán utilizar aquellos artefactos adecuados a su edad y bajo supervisión de un adulto.

El Ejecutivo ha recomendado también deflagrarlos en zonas despejadas, lejos de aglomeraciones, edificios, coches y mobiliario urbano. Aquellos proyectables, como los cohetes, no deben ser dirigidos o apuntados hacia personas, construcciones, elementos combustibles o áreas con vegetación abundante.

Además, ningún material pirotécnico debe de introducirse en botellas, latas, alcantarillas, papeleras o contenedores, ni ser guardado en los bolsillos.

Se ha de procurar encender los artefactos en el suelo, que tengan una mecha larga, y retirarse a una distancia prudencial una vez haya prendido.

Si se observa cualquier irregularidad en su venta o uso debe de comunicarse a la autoridad competente.

Sobre los desplazamientos, el Servicio de Emergencias ha aconsejado a la población extremar la prudencia en carretera y el uso del transporte público.

En este sentido, ha pedido respetar las normas de circulación, moderar la velocidad y no coger el coche en caso de haber consumido alcohol.

En cuanto a los encuentros multitudinarios, ha recomendado apuntar el teléfono de los adultos que estén a cargo de menores en el brazo de los pequeños, para facilitar su localización si se produce un extravío. Además, es aconsejable fijar un punto de encuentro al que acudir si se pierde al grupo, observar las vías de evacuación y localizar a los servicios de emergencia o policiales por si se necesitara ayuda.

Por último, dado que es tradición bañarse en el mar, ha pedido a quienes cumplan el ritual que no se adentren solos en el agua, que en ningún caso lo hagan bajo la influencia del alcohol, y que se mantengan siempre en zonas de poca profundidad de las que se pueda salir con facilidad.

No obstante, ante cualquier tipo de emergencia se debe avisar lo antes posible al 112 para procurar una rápida intervención.