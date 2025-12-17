El Gobierno de Cantabria pone en marcha 9 proyectos emprendedores de innovación en el medio rural - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El programa TriRuralTech del Gobierno de Cantabria ha cerrado este miércoles la edición de 2025, tras poner en marcha 9 proyectos de emprendimiento basados en la innovación y transformación digital del medio rural de la comunidad autónoma.

En el acto de clausura se han presentado casos de éxito como el de Carolina Entrecanales (Granja Cudaña) y el de Mikel Durán (Bodegas Vidular), que han mostrado cómo la innovación y la digitalización pueden integrarse con éxito en actividades agroganaderas y vitivinícolas, para generar mayor eficiencia, competitividad y nuevas oportunidades de mercado, ha informado el Gobierno regional.

TriRuralTech -impulsado por la Consejería de Economía- ha contado con varias fases, que han ido desde una radiografía del ecosistema de I+D+i regional, con sus capacidades y retos; para después analizar exhaustivamente el estado actual de la innovación de la región; hasta identificar el punto de partida, las fortalezas y los retos que Cantabria debe afrontar para avanzar en la competitividad y adopción tecnológica.

Además, se han elaborado informes LEAN, con auditorías a compañías rurales en los que se han detectado cuellos de botella y necesidades de mejora en empresas que operan en la región, ha informado el Gobierno regional.

El programa se ha completado con un bloque de acciones formativas, que ha incluido talleres presenciales, seminarios y clases magistrales impartidas por profesionales de la región.

Estas actividades han servido para abordar retos estratégicos como la inteligencia artificial en entornos rurales, la financiación e inversión para proyectos innovadores o la gestión y atracción de talento, para acercar la digitalización, el conocimiento y las herramientas tecnológicas a empresas y profesionales del medio rural.

También se han desarrollado sesiones internas con financiadores para analizar las oportunidades existentes en este ámbito y facilitar el contacto entre proyectos innovadores y posibles fuentes de financiación.

Enmarcado dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation (PRTR), TriRuralTech se puso en marcha el año pasado con un presupuesto de un millón de euros y promueve el uso de medios digitales y la tecnología relacionada con la inteligencia artificial, la ciberseguridad y el internet de las cosas en las zonas rurales, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, impulsar el emprendimiento y ofrecer oportunidades laborales.

Así lo han destacado este miércoles la directora general de Fondos Europeos, Marta García, y la directora de la Cámara de Comercio de Cantabria, Rosa Vega, durante la clausura del programa, que ha tenido lugar en el salón de actos de la Cámara de Comercio de Cantabria.

La jornada ha incluido un espacio dedicado al acceso a la financiación para proyectos innovadores, con información sobre los instrumentos y apoyos disponibles a través de SODERCAN (www.SODERCAN.es) y el ICAF, dependientes del Gobierno de Cantabria y facilitadores de inversión y crecimiento de las empresas rurales.