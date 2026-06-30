Archivo - Foto de archivo de la presentación de la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

Defiende que la lucha contra el cambio climático no debe ser a costa de una "merma de la competitividad" del tejido industrial de la región SANTANDER 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria prevé aprobar "antes de fin de año" la Estrategia de Cambio Climático, la "hoja de ruta" que la comunidad autónoma seguirá en los próximos años en este ámbito.

Así lo ha anunciado este martes el director general de Medio Ambiente, Alberto Quijano, durante su participación en la rueda de prensa para presentar el V Congreso Internacional de Acción Climática, que organiza la Fundación Privada Empresa & Clima, la Fundación Universitaria Iberoamericana y la Universidad Europea del Atlántico y que se celebra en Santander el 1 y 2 de julio.

Aunque no ha adelantado el contenido y objetivos concretos de dicha estrategia, Quijano ha defendido que se debe luchar contra el cambio climático sin que ello suponga "una merma de la competitividad" del tejido industrial regional.

Además, ha indicado que, en este ámbito, es "fundamental" la coordinación y la lucha contra el cambio climático se debe afrontar "de forma combinada" en todas las áreas del Gobierno.

Ha asegurado que el Gobierno regional está "comprometido con la industria, la sostenibilidad, la eficiencia, la salud y el medio ambiente" y se debe trabajar para hacer de todos estos elementos una "fortaleza y no una debilidad" del tejido productivo regional.

También ha sido cuestionado por el plan encargado por el Gobierno de Cantabria al Instituto de Hidráulica para mitigar el impacto del cambio climático en la costa cántabra, del que, según ha indicado a preguntas de los medios de comunicación, aún no se tienen los resultados del mismo.

Sí ha señalado que, desde luego, este plan "va a ser un instrumento muy importante para diseñar las acciones futuras" en este ámbito.