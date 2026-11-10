El Gobierno de Cantabria publica en el BOC los servicios mínimos para la huelga general

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SANTANDER, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este martes el decreto del Gobierno de Cantabria y diversas órdenes por las que se fijan los servicios mínimos para la huelga general convocada para el miércoles, 11 de noviembre, en diversos ámbitos.

Según se explica en el propio decreto, aprobado el pasado jueves, día 5, en Consejo de Gobierno, el objetivo es "garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales".

Estos servicios mínimos afectan a ámbitos como la sanidad, la educación, los servicios sociales, la justicia, emergencias o protección civil, entre otros.

Por ejemplo, en el Servicio Cántabro de Salud se establecen servicios mínimos en las distintas gerencias que lo integran para atender la actividad "imprescindible".

Se han fijado tanto para los hospitales de Valdecilla, Laredo, Sierrallana y Tres Mares, como en la Gerencia de Atención Primaria.

Así, los Servicios de Urgencia de Atención Primaria, los SUAP, quedan cubiertos con un 76,77 por ciento de servicios mínimos "que garantizan la atención de procesos agudos y situaciones imprevistas mediante equipos funcionales de medicina, enfermería y celadores".

La cobertura propuesta es del 72,22% en medicina, del 74,29% en enfermería y del 85,71% en celadores.

Por su parte, el 061 mantiene una cobertura propuesta del 100% "por su intervención en urgencias potencialmente vitales, coordinación y movilización de recursos, cuya demora podría comprometer gravemente la seguridad de los pacientes".

Y en los equipos de Atención Primaria se propone una cobertura de un 11,72% en medicina de familia, del 10,94% en enfermería y del 20,49% en auxiliares administrativos. No habrá servicios mínimos en pediatría.

Se aclara que estas dotaciones se destinarán "exclusivamente a la atención de urgencias y procesos no demorables, incluida la actividad domiciliaria imprescindible, y a las funciones de recepción y coordinación directamente vinculadas con dicha asistencia".

No habrá servicios mínimos en fisioterapia, matronas y logopedia "por tratarse de actividades ordinariamente programables o reordenables, manteniéndose la atención sanitaria urgente a través de los dispositivos asistenciales correspondientes", lo mismo que en odontología y técnicos superiores en higiene bucodental, así como para las restantes categorías sin funciones urgentes imprescindibles acreditadas.

En relación con otros servicios de apoyo de la Gerencia, se propone mantener exclusivamente la cobertura necesaria "para incidencias inaplazables" de farmacia, informática, desplazamientos y soporte administrativo esencial.

EDUCACIÓN

Y en cuanto a la educación, se establece que los centros sostenidos con fondos públicos que impartan enseñanzas no universitarias, tanto públicos como concertados, deben permanecer abiertos durante la jornada de huelga.

Se determina como servicios mínimo al equipo directivo de cada centro que, además, se verá reforzado con la presencia de un docente más a partir de 300 alumnos (en los públicos, el decreto añade la coletilla de "en intervalos de 100 alumnos).

Además, en los públicos se establece un docente más por cada emplazamiento externo al recinto principal del centro educativo.

Por otra parte, en centros de educación especial (y en las aulas para este tipo de alumnado en los ordinarios) se considera también servicio mínimo al tutor de cada unidad o grupo.

Además, respecto al personal no docente de centros educativos públicos, se considera "imprescindible" garantizar la presencia de al menos el 50% del personal técnico socio-sanitario del mismo durante la jornada de huelga "dado que sus funciones son de carácter asistencial y no se ajustan a un horario fijo".

Igualmente se requiere dotar con un técnico de educación infantil por cada centro. Éstos atienden principalmente las aulas de 1 año puras y de 2 años y mixtas (1 y 2 años).

SERVICIOS SOCIALES

Por otra parte, también se han establecido servicios mínimos en el ámbito de los servicios sociales.

Entre otros, se han fijado para los centros de atención a la dependencia, así como en servicios de Acción Social e Integración, Atención a la Infancia, Adolescencia y Familia y en centros dedicados a este fin.

JUSTICIA, EMERGENCIAS Y OTROS ÁMBITOS

También se establecen servicios mínimos "suficientes" para garantizar la actividad ininterrumpida de la Administración de Justicia en los aspectos "cuya paralización puede suponer un perjuicio no reparable para los derechos e intereses de los ciudadanos".

Así, por ejemplo, se consideran servicios esenciales para salvaguardar el interés general el Servicio de guardia de los Tribunales de Instancia, Fiscalía e Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que deberán contar con toda la dotación de personal que efectúe el servicio de guardia habitualmente.

Lo mismo ocurre con aquellos que se ocupen de medidas cautelares o provisionales por "la afectación de derechos fundamentales y la necesidad de su célere resolución"; aquellos juicios orales del orden penal o cualquier otro acto o comparecencia en causas con preso para "no demorar la resolución de situaciones de privación de libertad"; los que lleven a cabo actuaciones de Registro Civil "de cumplimiento prioritario e inexcusable de naturaleza registral (nacimientos, defuncion matrimonios, licencias de enterramiento", incluyendo la celebración de matrimonios civiles.

También habrá servicios mínimos en las Secciones de violencia sobre la mujer y de instrucción para actuaciones que tengan que ver con violencia de género; en actuaciones procesales ya señaladas en que deba intervenir un menor de edad o una persona con la capacidad modificada judicialmente o especialmente vulnerable, entre otros.

En el decreto del Gobierno, también se establecen servicios mínimos en servicios de atención de emergencias y protección civil; en aquellos que se ocupan de la protección de ríos y montes, particularmente las actividades dirigidas a la situación de extinción de incendios forestales; en potabilizadoras e instalaciones de suministro de aguas y en instalaciones tendentes a poder garantizar el suministro eléctrico y de gas para atender reclamaciones por cortes en el suministro.

Igualmente, en el Servicio Cántabro de Empleo se han establecido servicios mínimos por la necesidad de atención al público para la renovación de tarjetas de demandas en las oficinas de empleo.

También se han fijado en los ámbitos encargados de actuaciones de seguimiento y control del propio personal en huelga, gestión y cómputo de las incidencias del día, control de los trabajadores asignados a los servicios mínimos y recepción de comunicaciones, y aquellos para la gestión y cobertura de necesidades en ámbitos esenciales y el cumplimiento de obligaciones laborales improrrogables.

Además, el BOC publica en una edición extraordinaria los servicios mínimos en la empresa de Tratamiento Integral de Residuos de Cantabria S.L.U.