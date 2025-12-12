El Gobierno de Cantabria recibe 908 solicitudes para el Bono Alquiler Joven

SANTANDER, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha recibido un total de 908 solicitudes al Bono Alquiler Joven del Ministerio de Vivienda, una convocatoria para la que la comunidad autónoma recibe 3,8 millones.

Así lo ha anunciado este viernes el consejero de Vivienda, Roberto Media (PP), que ha recordado que es el Gobierno de Cantabria el que gestiona y tramita estas ayudas y ha vuelto a quejarse de la complejidad del decreto del Bono Alquiler Joven.

"Los jóvenes prefieren las ayudas que da el propio Gobierno (de Cantabria), que son mucho mejores que las que vienen de ese Bono Alquiler Joven, que son inferiores y mucho más complicadas de justificar", ha dicho Media.

La cuantía del Bono Alquiler Joven del Ministerio asciende a 250 euros al mes y se concede por dos años, mientras que las ayudas del Gobierno de Cantabria oscilan entre los 350 y 450 euros, han explicado desde la Consejería.

El consejero ha explicado que hubo que ampliar un mes el plazo de presentación de solicitudes ya que con las presentadas no se llegaba al importe aportado desde el Ministerio.

Media ha indicado que, en estos momentos, los funcionarios de la Consejería de Vivienda están comprobado toda la documentación de las solicitudes y han advertido que "muchas" no están bien presentadas.

Por eso, los funcionarios se están poniendo en contacto con los solicitantes para intentar "subsanar todo aquello que sea subsanable" para intentar que puedan llegar a cobrarlo "el máximo posible" de ellos.

El objetivo del Gobierno es resolver las ayudas lo antes posible, según han indicado desde el Ejecutivo.