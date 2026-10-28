El Gobierno de Cantabria reducirá a partir de enero un 20% el copago de residencias, centros de día y ayuda a domicilio

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SANTANDER, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) reducirá a partir de enero en un 20 por ciento el copago por plazas concertadas en residencias 24 horas de atención a la dependencia, centros de día y ayuda a domicilio.

Además, incrementará un 20% las prestaciones económicas por cuidado en el entorno familiar, según ha anunciado este miércoles la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, durante una visita a la residencia La Caridad, ubicada en la calle Alta de Santander.

Por otra parte, el Ejecutivo también mejorará la prestación económica vinculada al Servicio de Ayuda a Domicilio para que "cada uno elija el servicio de ayuda a domicilio que quiera". De este modo, el precio de referencia pasará de ser de 14,5 euros/hora a 20.

Buruaga ha cuantificado el coste de estas medidas en 21 millones de euros, de los que 14 son para financiar la reducción de los copagos y otros siete para mejorar las prestaciones económicas por cuidado en el entorno familiar.

Por otra parte, en noviembre, el Gobierno va a comenzar a hacer efectivo la actualización de precios de los precios públicos por el incremento de los costes de personal y tambié de funcionamiento. Ello supone una subida media entre un 5% y un 6% en el coste de la plaza y supondrá un desembolso adicional de 8,7 millones.