El Gobierno de Cantabria supera el millón de expedientes tramitados por su gestor corporativo

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia. - GOBIERNO

SANTANDER 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha superado el millón de expedientes electrónicos gestionados en producción a través de eBRO, el Gestor General de Expedientes Electrónicos corporativo.

En un comunicado, el Ejecutivo ha subrayado que este logro refleja el "avance sostenido de la Administración hacia un modelo de gestión plenamente digital, eficiente y orientado al servicio público", ya que permite la tramitación electrónica de los procedimientos de forma integral, segura y trazable.

Y es que, eBRO permite informatizar el ciclo completo de vida de los expedientes electrónicos y se integra con otros sistemas corporativos y servicios de la Administración General del Estado, facilitando una gestión más ágil, eficiente y coordinada de los procedimientos.

Más de 3.000 usuarios gestores utilizan la plataforma en su actividad diaria y, gracias a ello, los expedientes pueden tramitarse electrónicamente, reduciendo tiempos de gestión, eliminando el uso del papel y mejorando la interoperabilidad, trazabilidad y la seguridad de las actuaciones administrativas.

La implantación de eBRO alcanza prácticamente a la totalidad de la actividad administrativa de la comunidad autónoma, ya que, dee los 1.714 procedimientos publicados en el Inventario de Procedimientos y Servicios, 1.664 se gestionan a través de eBRO, lo que representa el 97,08 por ciento del total.

Para el Gobierno, la cifra de un millón de expedientes evidencia el grado de adopción alcanzado por la administración electrónica en Cantabria y el compromiso de los empleados públicos con la modernización de los servicios que se prestan a la ciudadanía.

Además de consolidar la gestión electrónica de expedientes, eBRO continúa evolucionando para incorporar nuevas capacidades orientadas a la simplificación administrativa, la automatización de tareas repetitivas y la mejora continua de los servicios públicos.

Para la consejera de Presidencia y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, superar el millón de expedientes electrónicos gestionados por eBRO constituye "un hito en la transformación digital del Gobierno" y demuestra "la consolidación de una administración más eficiente, transparente y accesible para los ciudadanos".