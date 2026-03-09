Gobierno de Cantabria trabaja a "pleno rendimiento" para aprobar el presupuesto 2026, que ejecutará "lo máximo posible"

Archivo - El consejero de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos del Gobierno de Cantabria, Luis Ángel Agüeros, atiende a medios.- Archivo - C. Ortiz - Europa Press - Archivo

SANTANDER 9 Mar.

La Consejería de Economía del Gobierno de Cantabria está trabajando "a pleno rendimiento" para intentar, antes de finales de mes, tener aprobado el proyecto de presupuestos de 2026 y remitirlo al Parlamento, con el objetivo de tramitarlo por vía urgente, que entre en vigor a principios del mes de mayo y ejecutarlo "lo máximo posible" a lo largo de los siete meses restantes.

Así lo ha señalado el consejero de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros, este lunes a preguntas de la prensa, después de que el Ejecutivo autonómico (PP) alcanzara el pasado viernes un acuerdo con el PRC para aprobar las cuentas de este año.

Agüeros ha indicado que el Gobierno regional parte de una situación donde "no han estado de brazos cruzados" ya que, una vez aprobadas las cuentas, habrán pasado cinco meses en los que ya han estado "funcionando en el día a día", por lo que "habrá una parte del presupuesto que ya habrá estado ejecutada", como las nóminas de los funcionarios o las obras que estaban en marcha.

Ha reconocido que "el contar con menos meses" les va a implicar tener que "esforzarse más", por lo que ha defendido "lo necesario que era haberlas aprobado en octubre".

No obstante, ha aseverado que, aunque "el reto es grande", van a "trabajar como siempre para volver a estar en el top 10, en este caso en el top 3, de las comunidades autónomas que más presupuesto ejecutan en España".

TEXTO INICIAL "ENRIQUECIDO"

El consejero ha subrayado que, como consecuencia del acuerdo con el Grupo Regionalista del pasado viernes, el texto inicial del proyecto de presupuestos de 2026 "resulta enriquecido", con algunas medidas que ya tenía el Gobierno "previstas" y que no habían implementado, y que ahora hacen "como propias".

"Cantabria no se podía permitir el lujo de renunciar a esos 220 millones interactuando en nuestra economía", ha recalcado Agüeros, que ha apuntado que la "recuperación" de este montante "va a generar mucha más actividad económica que si no los hubiésemos tenido".

Entre las medidas sobre las que estaban trabajando, ha citado las deducciones en el ámbito fiscal, sobre todo en el ámbito de la vivienda, con varias medidas para reducción de los tipos impositivos de transmisiones patrimoniales para jóvenes.

También se ha referido a medidas para la práctica de deportes saludables, que "no solo para los gimnasios", sino también para deducción de fichas federativas o gastos escolares por actividades deportivas de los niños, en su día ya habían previsto pero que desecharon "para dar más prioridad a las que tenían reflejo en la vivienda".

En cuanto a las medidas del ámbito de la ganadería, ha apuntado que "prácticamente no hay ninguna" porque el calendario de pagos en el año ya estaba previsto y planes como el de recría que habían recogido "no se retoca" y, por lo tanto, "sigue en pie".

Asimismo, ha añadido que las medidas de los Servicios Sociales en las que estaban trabajando, como la concertación de más plazas, "también estaban previstas"; y las del ámbito sanitario, que ya contemplaban un incremento de 97 millones, se incrementarán hasta los 100 millones como consecuencia de este acuerdo presupuestario.

Agüeros ha hecho estas declaraciones antes de su intervención en el Foro 'Turismo Cultural, impacto económico', en el Hotel Sardinero.