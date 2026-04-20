Gobierno cántabro apoya en Bruselas el Proyecto Victoria del Racing como referente europeo en protección a la infancia - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha respaldado el Proyecto Victoria del Real Racing Club de Santander, una iniciativa de protección de la infancia y la adolescencia impulsada por la Fundación Racing, que se ha presentado este lunes en la sede del Comité Europeo de las Regiones (CdR), en Bruselas, como ejemplo del poder transformador del deporte en la comunidad.

La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, ha intervenido en la presentación del proyecto, que, en su opinión, "ha despertado un notable interés en Bruselas", y ha recordado el reconocimiento otorgado por la propia Comisión Europea, que ha destacado su potencial y enfoque preventivo y educativo en deporte, garantizando entornos seguros y buen trato a los menores.

Urrutia ha señalado que el Proyecto Victoria del Racing "ejemplifica cómo el deporte puede convertirse en un verdadero motor de transformación social", y ha valorado la colaboración entre el Gobierno cántabro y el Racing desde el inicio de la legislatura, que permite "demostrar fuera de nuestras fronteras que juntos podemos llegar más lejos y conseguir más cosas, defendiendo y haciendo de Cantabria una tierra de primera".

En su discurso, la consejera ha considerado que el Proyecto Victoria constituye "un ejemplo concreto y profundamente inspirador de cómo el deporte profesional puede ser un laboratorio de buenas prácticas al servicio de la sociedad", alineándose, al mismo tiempo, con las estrategias de la Unión Europea en materia de derechos de la infancia, inclusión social y lucha contra la violencia y el racismo.

Urrutia ha subrayado que el fútbol, cuando se orienta con responsabilidad, "se convierte en una herramienta poderosa para reforzar la cohesión social, combatir el odio y promover una sociedad europea más fuerte".

En este ámbito, ha asegurado que el club racinguista "se deja la piel" y "marca la diferencia", recordando palabras recientes del entrenador del club, José Alberto López, al trasladar esta actitud también al ámbito social con proyectos "importantísimos" de "un marcado carácter solidario" que hacen del Racing un "grandísimo activo como motor social y económico en nuestra tierra".

EL RACING, EMBAJADOR DE LA MARCA CANTABRIA

Durante la presentación de este proyecto en el Comité de las Regiones, Urrutia ha puesto en valor el papel del club verdiblanco como "una institución que representa a todos los cántabros" y como "embajador indiscutible de la marca Cantabria", destacando su evolución más allá del ámbito deportivo hacia "un fuerte compromiso social" a través de su fundación.

En concreto, ha valorado su implicación en iniciativas educativas, de promoción de la salud pública y emocional de los jóvenes, de inclusión social y de atención a las personas mayores, muchas de ellas desarrolladas en colaboración con el Gobierno autonómico.

Finalmente, Urrutia ha agradecido el compromiso del club, su fundación y su equipo directivo, a quienes ha trasladado el reconocimiento del Gobierno regional. "Hoy sois orgullo de Cantabria aquí en Europa", ha afirmado, tras lo que se ha mostrado convencida de que todas las instituciones europeas "van a seguir apoyando, impulsando y a seguir colaborando para que esta experiencia cántabra pueda inspirar a otras regiones y clubes de Europa".

A la presentación en el Comité de las Regiones han asistido el presidente de la Fundación Real Racing Club, Sebastián Ceria; el presidente del Racing, Manolo Higuera; el responsable del Proyecto Victoria de Fútbol Educativo, Gonzalo Silió; el director del programa 'Futbol Educativo del Racing, Gonzalo Colsa, y el director de Cultura, Creatividad y Deporte de la Comisión Europea, Georg Haeusler.

Además, han participado Luis Muñoz, vicerrector de Relaciones y Estrategia Internacional de la Universidad de Cantabria; Sonia Vila, miembro del gabinete de la comisaria Roxana Minzatu, y María Ángeles Fernández, consejera coordinadora de Educación, Universidades y Deporte de la Representación Permanente de España ante la UE, entre otros.