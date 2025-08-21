El Gobierno cántabro cree que "solo Sánchez gana" con la quita de deuda y recurrirá "de todas las formas posibles"

Archivo - La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros, ha asegurado que "ni Cantabria ni ninguna comunidad autónoma gana" con la operación de condonación de parte de la deuda de las autonomías que el Gobierno de España prevé aprobar próximamente, y que ya ha advertido que por parte del Ejecutivo regional será recurrida "de todas las formas legales y judiciales posibles".

A su juicio, esta quita "consecuencia del pacto que alcanzó con ERC" es una "maniobra trilera" que "solo beneficia" a Pedro Sánchez, quien "con esta cesión al independentismo consigue un balón de oxígeno para mantenerse unos meses más en el poder, ahora que cada vez se estrecha más el cerco judicial en su entorno".

La "otra gran beneficiada", según el titular de Economía cántabro, sería Cataluña, mientras que Cantabria sería la segunda comunidad "más perjudicada" en la propuesta del Gobierno central.

El consejero ha expuesto que, en la región, solo afectaría a alrededor de 5 millones de euros y que, según lo manifestado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), ese ahorro no se podría dedicar a políticas sociales, sino solamente a reducir deuda, como consecuencia de la regla de gasto.

Así, ha garantizado una defensa "férrea" de los intereses de Cantabria y ha asegurado que cualquier medida perjudicial -"y ésta lo es expresamente"- será recurrida.

El consejero, además, ha subrayado que "la deuda no se quita ni se perdona", y que "lo que dejamos de deber como cántabros por arte de magia lo deberemos como españoles", ya que si en el cálculo inicial la condonación sería de 400 euros, una vez aplicado el sistema, los cántabros pasarán a deber 523 euros más como españoles. Así, ha rechazado "la trampa y la mentira" de "quienes hablan de 800 millones de euros de ahorro".

"Se reducirá, en tal caso, el pago de los intereses, que supone entre 5 y 6 millones de euros, y que, en virtud de la regla de gasto, tal y como confirmó la Airef no se podrá dedicar al gasto en servicios públicos", ha explicado el consejero.

"Es mentira que Cantabria renuncie a un ahorro de 800 millones de euros", ha insistido el ttular de Economía, que frente a esa "trampa" ha subrayado que "lo que sí es verdad es el ahorro de 23 millones de euros que ha conseguido el Gobierno de Cantabria con la refinanciación de los créditos FLA (Fondo de Liquidez Autonómico)".

"Frente a las cesiones al independentismo, los chantajes, las amenazas de no aprobación de los presupuestos, nosotros preferimos la seriedad del buen trabajo, la aplicación de una buena política financiera, como estamos haciendo, y que está dando resultados reales con el ahorro de 23 millones de euros que hemos conseguido con esfuerzo, con trabajo y pensando en el bien de todos los cántabros", ha asegurado el consejero.

Además, ha reiterado la postura de Cantabria en cuanto a la negociación de cuestiones que afectan a la financiación de las comunidades autónomas, para insistir en que "hay que abordarlo y negociarlo de forma multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera".

Ha considerado, además, que "lo que hay que abordar" es la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas. "Nosotros no vamos a aceptar que las reglas del juego las marquen los separatistas", ha sentenciado.