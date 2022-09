El Gobierno cántabro insiste en no deflactar el IRPF porque "agravaría" la inflación

La consejera de economía defiende frenar el consumo para que no sigan aumentando los precios en lugar de poner más dinero en circulación

SANTANDER, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria, Ana Belén Álvarez (PSOE), ha rechazado de nuevo deflactar la inflación a los tramos autonómicos del IRPF y bajar los impuestos de forma generalizada porque "agravaría la presión inflacionista".

En su opinión, y "en línea con las principales instituciones económicas nacionales, europeas e internacionales", se deben aplicar medidas selectivas dirigidas a las personas con rentas más bajas y a las empresas más afectadas por la situación económica, así como contener el gasto en lugar de poner más dinero en circulación para evitar que los precios sigan subiendo.

"Una bajada generalizada de impuestos no solo no resolvería el problema, sino que lo agravaría. Las bajadas de impuestos no controlan la inflación sino todo lo contrario, alimentan la presión de la demanda, que se ve más fuerte para consumir, cuando lo que realmente hay que intentar es contenerla para que no derive en más incrementos. Si el productor ve que la demanda absorbe los precios, los va a seguir subiendo".

Es "un principio básico de la ley de la oferta y la demanda" que defienden organismos como el Banco de España, la Comisión Europea o el Fondo Monetario Internacional, ha remarcado la titular cántabra de Economía este lunes en el Pleno del Parlamento, en respuesta a una interpelación de Ciudadanos (Cs) sobre los motivos por los que el Gobierno regional se niega a deflactar la inflación a los tramos autonómicos del IRPF.

Una medida que para el portavoz de Cs, Félix Álvarez, sería "de justicia fiscal" y "aliviaría" a muchos ciudadanos la subida de precios, pero que para la consejera conseguiría "justamente el efecto contrario, agravar la presión inflacionista".

Así, la titular de Economía ha defendido aplicar políticas de oferta, no de demanda, ya que el objetivo es "frenar el consumo". "La única forma de atajar los precios es frenar la demanda y el consumo. Si ponemos más dinero en circulación seguimos aumentando la espiral", ha explicado.

Además, ha remarcado que la propuesta de Cs no afectaría "para nada" a las rentas más bajas, para las que ha defendido la puesta en marcha de ayudas. En este sentido, y tras las críticas de el portavoz naranja al Gobierno por seguir "llenándose los bolsillos" a costa de los impuestos a pesar de las dificultades económicas que atraviesan los ciudadanos, la consejera ha respondido que es "única y exclusivamente para hacer mayor inversión y gasto público" y seguir ofreciendo ayudas a quienes más apoyo necesitan.

"Unos hablan desde la demagogia y otros desde la responsabilidad", ha sentenciado la socialista tras apuntar que, además, deflactar el IRPF en base a la inflación supondría unos 100 euros de ahorro de media al contribuyente al año, y las medidas del Gobierno regional han "superado con creces" esa cuantía.