Gobierno y Casa de Europa renuevan su colaboración para actividades informativas y de sensibilización sobre la UE

El Consejero De Economía, Hacienda, Financiación Autonómica Y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros, Firma Un Convenio Con La Casa De Europa. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria y la Casa de Europa en Cantabria han firmado un nuevo convenio de colaboración para seguir impulsando actividades de información y sensibilización que aborden la realidad de la Unión Europea, informen a los ciudadanos de la actualidad comunitaria y contribuyan al fomento de una ciudadanía europea activa.

En concreto, las acciones de divulgación y sensibilización consistirán en la realización de las entrevistas 'Entendiendo Europa' y 'La Europa que yo veo'; actos institucionales y actividades en torno al Día de Europa y la Semana Europea; conferencias, intervención en medios y participación en cursos en los que se difundan materias europeas; cooperación con la Oficina de Asuntos Europeos, y publicaciones, además de actividades socio culturales que permitan entender el hecho europeo.

También han trabajado en la organización de 'El concierto de Europa', con motivo del Día de Europa, de cierre del ciclo que relaciona la historia de Europa con la música de la época, y que incluye actividades realizadas con el Ayuntamiento de Santander.

De igual modo, la asociación seguirá ampliando sus cuadernos de divulgación con una nueva edición; se llevará a cabo 'El Debate 2030', un evento online en el que los jóvenes podrán analizar y debatir sobre asuntos relacionados con la Unión Europea, y una jornada sobre cooperación al desarrollo en torno a la realidad de las migraciones con la Universidad de Cantabria, además de potenciar la presencia de la asociación en las redes sociales.

El convenio, que ha firmado el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, y el presidente de la Asociación Casa de Europa en Cantabria, Paulino Alonso, supondrá que la Dirección General de Fondos Europeos otorgará una subvención nominativa de 10.000 euros a este colectivo para financiar actividades de información y comunicación sobre temas europeos durante 2026.

La vigencia se extenderá hasta el 15 de febrero de 2027, y alcanza las actividades desarrolladas durante todo 2026.

Tras la firma del convenio, Agüeros ha destacado la importancia de este acuerdo con el fin de apoyar actividades que, como las de la asociación Casa de Europa en Cantabria, contribuyen a generar desarrollo económico y social en la región, promocionando la realización de actividades de información y comunicación de temas europeos.

"La realidad del proceso de integración europeos está presente en todos los ámbitos de la sociedad", ha remarcado Agüeros, quien ha puesto en valor el papel de la Casa de Europa en Cantabria a la hora de fomentar el desarrollo de una ciudadanía activa, crítica y participativa.

Además, se ha mostrado partidario de dar a conocer el papel de este colectivo como impulsor del conocimiento y debate de la realidad europea, "mejorando nuestras formas de comunicación con la ciudadanía en general y acercando sus actividades a los centros cívicos, ayuntamientos, centros educativos, centros de mayores y cualquier organización que lo requiera".

También ha defendido la celebración de actos públicos conmemorativos en torno al Día de Europa; facilitar el contacto directo con las instituciones europeas; difundir y dar a conocer, a través de distintas actividades, los rasgos culturales comunes a todos los europeos, y compartir experiencias con otras generaciones mediante un diálogo intergeneracional que potencie la cohesión de la sociedad.

Por su parte, el presidente de la asociación Casa de Europa en Cantabria se ha pronunciado en la misma línea al afirmar que este convenio contribuye a sensibilizar y generar opinión en torno al proceso de construcción europea, "constituyéndose en lugar de encuentro para los ciudadanos".

"Desde nuestra asociación intentamos, en la medida de nuestras posibilidades, potenciar el debate y la fortaleza de la Unión Europea", ha subrayado Alonso, quien ha abogado por divulgar y compartir la historia, la diversidad, los derechos fundamentales y el funcionamiento de las instituciones de la Unión Europea con la ciudadanía de Cantabria.