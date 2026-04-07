El Gobierno central concederá ayudas por el incendio del almacén de pinturas de Los Tánagos

Archivo - Incendio de la nave industrial en Los Tánagos - 112 CANTABRIA - Archivo

Ha sido uno de los 42 episodios catastróficos incluidos en el acuerdo del Consejo de Ministros

MADRID/SANTANDER, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha acordado habilitar ayudas y subvenciones a diferentes territorios afectados por 42 episodios catastróficos ocurridos en el país entre el 10 de febrero y el 30 de marzo, uno de ellos el incendio que devastó el pasado 4 de marzo un almacén de pinturas en el polígono de Los Tánagos (Val de San Vicente).

El acuerdo, adoptado por el Gobierno a propuesta del Ministerio del Interior, habilita a diferentes departamentos ministeriales para establecer ayudas y subvenciones que permitan a los damnificados por esas emergencias, entre ellas la del fuego de la nave industrial de Los Tánagos, resarcirse de los daños personales y materiales sufridos.

Además de Cantabria, los territorios recogidos en el acuerdo pertenecen a las comunidades autónomas de Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Extremadura, Galicia, Baleares, La Rioja, País Vasco, Principado de Asturias y Región de Murcia.

Varias de las emergencias estuvieron relacionadas con diferentes borrascas, como 'Nils' y 'Therese', así como diversos episodios de inundaciones, vientos fuertes, fenómenos costeros e inclemencias invernales que afectaron a amplias zonas del territorio nacional.

Junto a los fenómenos meteorológicos adversos, durante el periodo incluido en este acuerdo se han producido otras emergencias de protección civil de distinta naturaleza, tales como incendios en instalaciones industriales, accidentes en el transporte de mercancías peligrosas, incidentes en instalaciones industriales y episodios de contaminación, que motivaron la activación de los correspondientes planes de protección civil y la adopción de medidas de prevención y protección a la población.

Entre los 42 episodios recogidos en el acuerdo del Consejo de Ministros figuran dos comunicados al CENEM con posterioridad al 10 de febrero, pero que corresponden a un periodo precedente, en las provincias de Burgos y León, cuya incorporación ahora el Gobierno considera procedente para garantizar la adecuada cobertura de los territorios afectados en fase de recuperación de la emergencia, dado que cumplen con los criterios pertinentes.

Como consecuencia de estos sucesos se han producido daños personales, en infraestructuras y en bienes públicos y privados, que justifican la intervención de la Administración General del Estado, con base en el principio de solidaridad interterritorial y de manera subsidiaria, como complemento de las actuaciones que, en ejercicio de sus propias competencias, tienen encomendadas las administraciones públicas territoriales.

Las ayudas del Ministerio del Interior están destinadas a paliar daños personales; daños materiales en vivienda y enseres; daños en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios; en bienes de las corporaciones locales; y a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes para hacer frente a la emergencia.

Además, el departamento estudiará aprobar una exención de las tasas del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico en trámites como duplicados de permisos de circulación o conducción, así como bajas de vehículos siniestrados, y por expedición del DNI.

También el acuerdo adoptado este martes habilita a otros departamentos ministeriales para aprobar y ejecutar otras ayudas en sus ámbitos competenciales.