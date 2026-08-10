Gobierno y CERTICANT firman un convenio para fomentar la certificación forestal y la gestión sostenible de los montes - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Rural y la Asociación Entidad Cántabra Solicitante de la Certificación Forestal (CERTICANT) han firmado este lunes un convenio marco de colaboración para fomentar la certificación forestal y avanzar en la gestión sostenible de los montes de la región.

El acuerdo, suscrito entre la consejera del ramo, María Jesús Susinos, y el presidente de CERTICANT, Eloy Gutiérrez, establece un marco de colaboración de cinco años para desarrollar actuaciones de divulgación, formación, sensibilización y asesoramiento orientadas a extender los sistemas de certificación forestal y poner en valor el patrimonio forestal cántabro.

En concreto, ambas entidades trabajarán conjuntamente para impulsar la certificación de los montes gestionados por el Gobierno de Cantabria, promover la gestión forestal sostenible entre propietarios y gestores forestales, organizar jornadas técnicas y actividades de educación ambiental, y favorecer el intercambio de conocimiento y experiencias entre los diferentes agentes del sector.

Asimismo, el convenio contempla la creación de una comisión de seguimiento encargada de coordinar las actuaciones, evaluar los resultados obtenidos y definir los programas de trabajo anuales que desarrollarán los objetivos fijados por ambas partes.

En una nota de prensa, Susinos ha destacado que este acuerdo supone "un paso importante" para reforzar la política forestal sostenible del Gobierno de Cantabria y para seguir avanzando en la conservación y aprovechamiento responsable de los montes.

"La certificación forestal es una garantía de que nuestros recursos forestales se gestionan con criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica, además de proteger nuestro patrimonio natural, nos permite mejorar la competitividad del sector forestal cántabro y abrir nuevas oportunidades de mercado para los productos procedentes de nuestros montes", ha señalado.

La titular de Desarrollo Rural ha subrayado también que los montes de Cantabria son "un patrimonio estratégico para el desarrollo rural y la lucha contra el cambio climático", por lo que ha defendido la necesidad de seguir impulsando herramientas que aporten valor añadido a los aprovechamientos forestales.

"Con este convenio queremos acercar la certificación forestal a gestores, propietarios, empresas y ciudadanos, fomentando una cultura de gestión responsable que contribuya a generar riqueza, empleo y sostenibilidad en el medio rural", ha concluido.

Por su parte, el presidente de CERTICANT ha valorado positivamente la firma del acuerdo y ha destacado la importancia de la colaboración público-privada para consolidar la certificación forestal como una herramienta de mejora continua de la gestión de los montes cántabros.

En el acto de rúbrica también ha estado presente el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio.