Gobierno y CISE reúnen a los actores clave del ecosistema cántabro para diseñar acciones que fomenten la innovación

Encuentro de la Estrategia de Especialización Inteligente RIS3 - GOBIERNO

SANTANDER, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria, en colaboración con el Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE), ha organizado un nuevo encuentro de la Estrategia de Especialización Inteligente de Cantabria (RIS3) que ha reunido a los actores clave del ecosistema regional con el objetivo de fomentar las interrelaciones y diseñar, de forma colaborativa, nuevas dinámicas que fortalezcan la innovación.

El fin de estas reuniones es consolidar y dinamizar la comunidad del Panel de Innovación de Cantabria (PINNCAN), integrado por más de 200 agentes innovadores de la Comunidad Autónoma. Así, este encuentro se configura como un espacio de confianza y conexión directa entre los agentes contemplados en la RIS3, mediante la aplicación de la metodología Proceso de Descubrimiento Emprendedor (EDP), y busca aportar de manera ascendente y colaborativa a la propia estrategia de la región.

Por lo tanto, el objetivo principal de la sesión, en la que ha participado el director general de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial del Gobierno de Cantabria, Javier Puente, ha sido trabajar conjuntamente en el diseño de herramientas que favorezcan la creación de una comunidad aún más activa, mejorando la interacción constante entre todos los agentes implicados.

La jornada ha servido para trabajar en el diseño de nuevas herramientas y dinámicas para dar respuesta al "reto fundamental" del ecosistema innovador de la región: la interconexión entre los agentes, la creación de comunidad y el fortalecimiento de las relaciones de colaboración.

Así, se busca impulsar la innovación creando conexiones entre empresas, centros de investigaciones, universidades e instituciones, y favoreciendo una I+D+i regional enfocada hacia un crecimiento inteligente, sostenible y competitivo.

El consejero del ramo, Eduardo Arasti, ha destacado la importancia de la celebración periódica de este tipo de reuniones entre los agentes que integran el ecosistema innovador de la región porque, en su opinión, "el futuro de Cantabria pasa, ineludiblemente, por la innovación y la colaboración", teniendo en cuenta el entorno "cada vez más competitivo".

En este sentido, ha considerado que la "verdadera" ventaja no solo reside en la generación, sino en la transferencia de conocimiento y en la capacidad para transformar el talento en un rendimiento económico y en progreso social "real" para la comunidad autónoma.

Para ello, se ha mostrado partidario de impulsar la colaboración entre los diferentes agentes sociales implicados, tales como las empresas, la universidad, la Administración regional y la ciudadanía, "para que se conozcan, colaboren y sumen esfuerzo".

El consejero ha puesto en valor el papel que desempeña la Estrategia de Especialización Inteligente de Cantabria, cuyos objetivos pasan por identificar las características y activos exclusivos de la región, y ha apostado por promover las ventajas competitivas de la región para "seguir avanzando hacia un futuro que tienda a la excelencia".

Además, ha hecho hincapié en la necesidad de potenciar la transferencia de conocimiento entre los actores del ecosistema de innovación, "situándola como el eje vertebrador del impulso de la economía regional".

PINNCAN

El Panel de Innovación de Cantabria (PINNCAN) es una herramienta vinculada directamente a la estrategia RIS3 y dinamizada por el CISE. Actualmente, esta red agrupa a más de 200 agentes con un perfil de 'cuádruple hélice', al integrar a la ciudadanía, las empresas, el mundo académico (universidades y centros de investigación) y la Administración.

El PINNCAN es de libre acceso y cualquier persona, empresa, investigador o institución interesada en formar parte de esta comunidad de innovación puede inscribirse a través de la página web oficial.