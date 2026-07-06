El Gobierno compra siete obras en Artesantander para la Colección Norte

Una de las obras adquiridas en Artesantander - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura ha adquirido siete obras de diferentes autores y estilos artísticos en la edición de este año de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo Artesantander que se clausuró el domingo en el Palacio de Exposiciones.

Los trabajos, que pasarán a formar parte de la Colección Norte de Arte Contemporáneo, han supuesto una inversión que ronda los 48.000 euros, ha informado este lunes el Ejecutivo.

La Colección Norte es un fondo de arte contemporáneo de titularidad regional que reúne trabajos de artistas españoles e internacionales, en un marco cronológico que comienza en los años noventa del siglo XX y llega hasta el arte actual.

Las piezas adquiridas incluyen las obras 'Los espectadores', de Belén Mazuecos, perteneciente a la galería Garaje Bonilla; y una escultura de Miriam Isasi de la galería Espacio Alexandra.

También, una pieza de cerámica de Concha García de la galería Siboney; la obra 'Nada ha salido como planeaba', de Francisco Mayor Maeste de la galería Aurora Vigil; la pieza 'Tinta sobre papel', de Javier Trugeda de la galería Mecha; una fotografía de Lucía Gorostegui de la galería Juan Silio, y 'Estructura 6', de Adrián Martínez.

Como es habitual, dichas adquisiciones se han realizado bajo la supervisión y asesoramiento de un comité de expertos.

La 34 edición de la feria ArteSantander ha reunido a más de 40 galerías nacionales e internacionales con un modelo renovado de cuatro días de duración y ofreciendo al público una experiencia más accesible y flexible.